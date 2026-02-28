台南道路是甜的！南鐵挖出百年糖漏 牛車路見證「全糖市」

台南「全糖城市」再添歷史註腳。台南市大員文化觀光協會與南市府觀光旅遊局今天舉辦「全糖城市：城東甜蜜美食散步」活動，由協會理事長張明山導覽，帶領參與民眾深入街廓，踏上留有百年前糖漏殘片的「牛車路」遺構，循著清代糖業運輸軌跡，走讀城東街廓，串聯古蹟與老店，重現府城與糖業交織的城市記憶。

市長黃偉哲表示，台南的「甜」是有歷史根據的，南鐵地下化意外挖掘出道光年間的「牛車路」，更令人驚喜的是路基級配中竟仍殘留百年前的白糖痕跡，證實台南的「甜」不僅是味覺印象，更是城市發展與產業運輸的歷史證據。

這段「甜味考古」為核心，從大東門城邊行政院農糧署(大東門城旁邊)集合出發，循著昔日牛車運輸甘蔗與糖品的軌跡，帶領民眾親身感受府城發展與糖業緊密相連的脈絡，透過這條甜蜜地圖，重溫府城在時代更迭中留下的歷史密碼。

觀旅局指出，路線涵蓋台南東門教會、彌陀寺、台南神學院等歷史場域，並走訪祝三多街、光華街鐵路涵洞等即將消失的城市地景，除了歷史解說，活動更串聯城邊炒鱔魚意麵、阿和肉燥飯及劉家楊桃湯等在地美食老店。

活動最受矚目的亮點，是特別為走讀設計的專屬特色甜點「吃土蛋糕」。該甜點結合在地楊桃湯，以創意巧思呼應「台南道路是甜的」意象，讓與會者透過感官深度體驗府城東區的甜蜜風味。