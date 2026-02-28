嘉義市「臆燈謎」迎元宵！黃敏惠台語出難題 男童秒答現場驚呼

元宵節將到來，嘉義市「臆燈謎活動」今天在嘉義文財殿熱鬧登場，吸引許多親子家庭參與，嘉義市母語文化教育學會準備許多燈謎，並在現場表演台語吟詩，展現世代情懷及文化底蘊，市長黃敏惠到場與大小朋友同樂，上百人齊聚氣氛歡樂，提前祝賀元宵佳節。

黃敏惠首先上台以台語出題，增添活動趣味，第一道題目「表揚好人好事，猜一地名」，許多大小朋友紛紛舉手搶答，氣氛熱烈。一名男童搶答「嘉義」，黃敏惠恭喜他答對，嘉義地名由來出自林爽文事件，民眾守護城池，清乾隆帝為「嘉其忠義」將諸羅改為嘉義。

黃敏惠說，母語對個人、家庭、乃至社會都有深遠影響，台語是美麗的語言，期盼年輕世代能繼續使用並傳承，讓文化扎根、世代延續，每年元宵節以台語猜燈謎，內容貼近日常生活、充滿趣味，感謝母語學會與各校教師長期投入推廣，讓母語教育穩健向下扎根。

嘉義市母語文化教育學會理事長林佳慧說，元宵節舉辦台語臆燈謎活動，親子互動學習，一起參與、一起笑、一起思考，也由學會老師表演台語吟詩，透過節奏、聲調變化，展現台語聲韻之美與文化底蘊，傳承世代情感與生活情懷，讓大家感受語言與文化魅力。