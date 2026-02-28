2026台灣燈會花燈競賽成績出爐 東石蚵寶奪下燈王封號

2026台灣燈會3月3日將在嘉義登場，全國花燈競賽吸引全台好手，共有282件作品，評審團經2天夜間及日間評選，選出123件獲獎作品。縣府今天公告競賽成績，東石國小「蚵寶」作品導入互動裝置，可觸控360度旋轉船體，展現傳統工藝與創新科技融合成果，奪下燈王封號。

評審委員表示，今年參賽作品數量與品質均在水準之上，特別是「親子組」與「機關團體組」參賽最為踴躍，合計逾200件，創作者在裱布、骨架等基礎工藝上下足功夫，更嘗試結合現代設計語彙與互動科技，讓花燈不再只是單向展示，也能引起觀賞者共鳴。

其中最受矚目5組「燈王」封號，分別為嘉縣東石國小「蚵寶破浪向前行」、嘉縣大埔國中小「義氣沖天、義馬當先」、嘉市華南高級商業職業學校「躍動日昇·彩鳳呈祥」、聯合創作坊 「祥瑞神獸轉木馬」、新竹監獄「童話」等作品摘下，展現台灣花燈工藝魅力。