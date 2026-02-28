快訊

運動幣3月1日開領台南多處場館加碼優惠 還可兌換職棒門票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
運動幣自3月1日起開領，為提升使用效益，台南市多家全民運動中心與場館推出加碼方案。圖／台南市體育局提供
運動幣自3月1日起開領，每人500元，民眾可於健身房、運動課程、游泳或觀賽使用，台南市各場館同步推出加碼優惠，刺激運動消費。

台南市體育局指出，運動幣政策旨在降低運動門檻，鼓勵市民養成規律運動習慣，提升健康水準，同時帶動場館與相關產業消費。中籤民眾自3月1日起，可登入「動滋網」領取，每人500元，使用期限至2026年12月31日止，可依需求分次抵用。

為提升使用效益，台南市多家全民運動中心與場館推出加碼方案。歸仁區全民運動中心月卡購課，額外贈一次免費課程；新市全民運動中心購1小時健身房時段，可升級為不限時使用，每次50元；永華國民運動中心500元運動幣報名私人教練課程，贈4張課程體驗券。市立游泳池則提供泳池與體適能課程計次卡優惠，購課加贈單次入場券，課程消費滿300元享95折。

結合在地職業賽事，統一獅平日主場賽程期間，500元運動幣可兌換一般區門票2張，假日則以50元為單位折抵現金。民眾可依官方清冊選擇適合消費場域使用。

體育局強調，將持續整合地方設施與民間資源，推動「運動城市、健康台南」，營造便利可及的運動生活圈。市民可把握機會領取運動幣，踴躍參與各項運動活動。

