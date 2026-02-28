快訊

雲林首座社宅招租 未附家具3房最高1.7萬元 房仲：有誘因

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林首處中央社會住宅「斗六好市」招租，將於3月9日在縣府親民大廳受理申請，共有96戶招租。記者陳雅玲／攝影
國家住宅及都市更新中心發布雲林首處社會住宅「斗六好市」招租，將於3月9日在縣府親民大廳受理申請，共有96戶招租，其中一般戶約占6成，租金依房型、坪數不同，最高租金約6910元至17520元，房仲業者指出，約斗六租屋行情的8至9折，但因屋況全新，更具誘因，縣府表示，已接獲不少詢問電話。

雲林首處中央社會住宅「斗六好市」為地上10層、地下2層建築，位於斗六市六合街，毗鄰雲林溪生態水岸，鄰近台鐵斗六站前商圈，附近有成大醫院斗六分院、雲林運動中心、斗六藝術水岸園區，經濟、文教、休憩與醫療資源兼備。

全案共105戶，其中96戶對外招租，包含套房68戶、二房22戶、三房6戶，均未附家具，但配有節能冷氣、熱水器，並依房型設置瓦斯爐與系統廚具。另保留9戶供地方政府作為社福使用，並規畫店舖、日照中心、社區空間及汽機車停車位。

住都中心指出，96戶中一般戶占6成（含婚育戶、睦鄰戶、警消與軍職戶），弱勢戶占4成。租金含管理費，依家庭所得條件分級收費；以一般戶為例，最高租金約6910元至1萬7520元，中低收入戶約4080元至1萬450元。

住都中心董事長花敬群表示，為讓有實際居住需求的家庭能更彈性申請，今年社宅申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請，例如除原有父母與子女外，也可選擇與祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住。

房仲業者張有希指出，依公布租金推算，約為斗六租屋行情8至9折，但市面多為中古屋，社宅為全新物件且位處市區精華地段，交通與機能便利，確實具吸引力；不過未附家具家電，入住初期仍需自行添購。另一名房仲莊美玲也說，近年斗六租金上揚，社宅條件佳、租金合理，預料申請競爭激烈。

縣府建設處長廖政彥表示，近日已接獲許多民眾詢問「斗六好市」社宅租屋辦法，住都中心將於3月9日起在縣府親民大廳受理民眾申請至4月7日截止；預計6月30日公開抽籤，9月1日起可入住。相關規定請參考國家住宅及都市更新中心網站。

國家住宅及都市更新中心發布雲林首處社會住宅「斗六好市」招租，將於3月9日在縣府親民大廳受理申請，圖為三房格局（實際未附家具）。圖／國家住宅及都市更新中心提供
國家住宅及都市更新中心發布雲林首處社會住宅「斗六好市」招租，將於3月9日在縣府親民大廳受理申請，圖為二房格局（實際未附家具）。圖／國家住宅及都市更新中心提供
國家住宅及都市更新中心發布雲林首處社會住宅「斗六好市」招租，將於3月9日在縣府親民大廳受理申請，圖為套房格局（實際未附家具）。圖／國家住宅及都市更新中心提供
雲林首處中央社會住宅「斗六好市」招租，將於3月9日在縣府親民大廳受理申請，共有96戶招租。記者陳雅玲／攝影
