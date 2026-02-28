快訊

李千娜開告「世紀血案」片酬捐款「慈林基金會」　對方秒婉拒！原因曝

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

聽新聞
0:00 / 0:00

體驗住宿台南古蹟！「321巷藝術聚落」下半年變身文旅

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市北區「321巷藝術聚落」將由知名文旅品牌「承億文旅」統籌營運，3月1日起休園預計下半年營運。圖／台南市政府提供
台南市北區「321巷藝術聚落」將由知名文旅品牌「承億文旅」統籌營運，3月1日起休園預計下半年營運。圖／台南市政府提供

台南市北區「321巷藝術聚落」歷經三年古蹟修復與景觀營造，硬體修復階段性完成，將由知名文旅品牌「承億文旅」統籌營運，3月1日起閉園整備，預計下半年對外開放，開啟園區發展新篇章。

文化局表示，園區原為日治時期日軍步兵第二聯隊官舍群，具深厚歷史價值，自2013年起透過藝術家進駐及小型展演活化，被譽為「都市桃花源」，成為台南重要新創藝術平台。

因應硬體修復完成與園區發展轉換，市府於2025年啟動公開招商程序，最終由承億文旅取得9年營運權。未來將導入專業經營管理機制，結合文化資產保存、藝文展演策劃及深度旅宿體驗，打造兼具歷史特色與文化觀光效益的複合型藝術園區。

文化局表示，承億文旅長期以文化策展型旅宿為核心，每座旅店融入在地風物與城市情感，進駐後除延續園區扶植多元藝文的精神，也將導入住宿結合文化體驗的經營形式，讓民眾不僅能親近古蹟，更能實際入住市定古蹟場域，在歷史空間中展開深度文化體驗。

春節期間園區推出「馬上．穿越」時光旅人NPC導覽、「馬上．看戲」社區匯演、劇團展演、讀劇馬拉松及日式茶席等活動，吸引民眾參與，展現園區累積的藝文能量與市場潛力，也為閉園前留下完整藝文成果。

原日軍步兵第二聯隊官舍群位於日治「老松町」軍事區，戰後為台灣省立工學院（今國立成功大學）教授宿舍，2003年列為市定古蹟。近年市府完成9棟官舍與1棟現代建築修護，新建南、北館及景觀工程，在保留舊構件前提下提升安全與使用彈性，讓百年官舍群於完整街廓與庭院間重現歷史風華。

園區委外經營範圍包含部分古蹟屋舍及新建南、北館，廣場草皮、園區道路與公共藝術區由業者協助維護。經營期9年，績效良好可續約一次，最長18年。園區自3月1日起閉園整備，暫停對外開放。更多資訊請關注「321巷藝術聚落(官方)」臉書專頁。

台南市北區「321巷藝術聚落」將由知名文旅品牌「承億文旅」統籌營運，3月1日起休園預計下半年營運。圖／台南市政府提供
台南市北區「321巷藝術聚落」將由知名文旅品牌「承億文旅」統籌營運，3月1日起休園預計下半年營運。圖／台南市政府提供

古蹟 馬拉松

延伸閱讀

基隆捷運打造北五堵成銜接大台北門戶 基隆智慧科技園區借鏡香港經驗

中科櫻花盛開 「春遊中科-綠ⁿ藝²盎然櫻樂匯」登場

南市復康巴士免費接駁參觀蘭展 連3周末假日市區加開直達車

清大進修一館揭牌 綠委稱緊盯建設過程：高雄產業廊道準備好了

相關新聞

遵循古禮…台南雨中舉行「迎春禮」 今年春牛預測雨水充足

台南市政府今天上午9時在台灣府迎春門（大東門城）舉行「丙午年台南市迎春禮民俗活動」，由副市長葉澤山擔任主禮官，偕同正統鹿...

體驗住宿台南古蹟！「321巷藝術聚落」下半年變身文旅

台南市北區「321巷藝術聚落」歷經三年古蹟修復與景觀營造，硬體修復階段性完成，將由知名文旅品牌「承億文旅」統籌營運，3月...

台南古都馬拉松明晨開跑2.5萬人參賽 洗街114公里確保空品

2026台南古都國際半程馬拉松，今年邁入第20年，明天（3月1日）清晨5時30分在永華市政中心鳴槍開跑，逾2萬5000人...

這是枯木？還是頑石？陶藝家劉克倫展出純徒手擬真創作

這是木頭？還是石頭？陶藝家劉克倫今起在台南新營文化中心舉辦「陶學之路—可能性：劉克倫手捏陶個展」，作品凸顯無工具徒手捏出...

地震逾1年遲未拆除！台南來亞危樓市府代拆 交維措施是挑戰

台南市中西區來亞大樓去年初因楠西地震受損列為危樓，依法需強制拆除。經歷一次流標後最近順利發包，但因建物位於交通繁忙的府前...

新聞眼／台南來亞大樓晚一天拆 公安風險多一分

台南來亞大樓因地震受損一年多，被鑑定為危樓須全棟拆除卻遲未動工，讓周邊居民惶惶不安，拆除作業多拖一天，就多一分公共安全的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。