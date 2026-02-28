體驗住宿台南古蹟！「321巷藝術聚落」下半年變身文旅

台南市北區「321巷藝術聚落」歷經三年古蹟修復與景觀營造，硬體修復階段性完成，將由知名文旅品牌「承億文旅」統籌營運，3月1日起閉園整備，預計下半年對外開放，開啟園區發展新篇章。

文化局表示，園區原為日治時期日軍步兵第二聯隊官舍群，具深厚歷史價值，自2013年起透過藝術家進駐及小型展演活化，被譽為「都市桃花源」，成為台南重要新創藝術平台。

因應硬體修復完成與園區發展轉換，市府於2025年啟動公開招商程序，最終由承億文旅取得9年營運權。未來將導入專業經營管理機制，結合文化資產保存、藝文展演策劃及深度旅宿體驗，打造兼具歷史特色與文化觀光效益的複合型藝術園區。

文化局表示，承億文旅長期以文化策展型旅宿為核心，每座旅店融入在地風物與城市情感，進駐後除延續園區扶植多元藝文的精神，也將導入住宿結合文化體驗的經營形式，讓民眾不僅能親近古蹟，更能實際入住市定古蹟場域，在歷史空間中展開深度文化體驗。

春節期間園區推出「馬上．穿越」時光旅人NPC導覽、「馬上．看戲」社區匯演、劇團展演、讀劇馬拉松及日式茶席等活動，吸引民眾參與，展現園區累積的藝文能量與市場潛力，也為閉園前留下完整藝文成果。

原日軍步兵第二聯隊官舍群位於日治「老松町」軍事區，戰後為台灣省立工學院（今國立成功大學）教授宿舍，2003年列為市定古蹟。近年市府完成9棟官舍與1棟現代建築修護，新建南、北館及景觀工程，在保留舊構件前提下提升安全與使用彈性，讓百年官舍群於完整街廓與庭院間重現歷史風華。