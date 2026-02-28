遵循古禮…台南雨中舉行「迎春禮」 今年春牛預測雨水充足

台南市政府今天上午9時在台灣府迎春門（大東門城）舉行「丙午年台南市迎春禮民俗活動」，由副市長葉澤山擔任主禮官，偕同正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池及各界來賓祭天祈福，迎春禮承載文化古都與農業重鎮的歷史意義，是台南重要的民俗傳統。

葉澤山表示，迎春禮舉行地點具有深厚歷史意義。清朝時期，每逢立春，地方官員與民眾會在東門城舉行「迎春禮」儀式，不僅具有祭祀意涵，更有「勸農」意義，提醒農民提前準備耕作。

他指出，今年的春牛呈紅色，象徵天干屬火，顯示氣候炎熱；牛肚呈黑色，象徵雨量充足。芒神未穿鞋，象徵今年水量豐沛。可說是「最早的氣象預測」，透過這些象徵與民俗安排，農民可以依此預測氣候，及早做好農務準備。

葉澤山說，台南市自1976年起於大東門舉行「祭先農」祀典，可視為迎春古禮延續。台南兼具文化古都與農業重鎮地位，透過祭天儀式傳承敬天愛人精神。今年活動由市府與聖母廟共同舉辦，並有勝利國小60餘名師生參與，象徵文化向下扎根、世代傳承，期盼新歲風調雨順、市民事事順心。

文化局長黃雅玲指出，今年首度移師勝利國小辦理開春儀式，由四至六年級學生演出「迎春禮：春牛醒來啦！」，以戲劇形式詮釋迎春意涵。勝利國小位於大東門城外，舊稱「春牛埔」，與迎春禮俗淵源深厚，場地選擇具歷史象徵。