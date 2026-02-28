快訊

遵循古禮…台南雨中舉行「迎春禮」 今年春牛預測雨水充足

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府今天上午9時在台灣府迎春門（大東門城）舉行「丙午年台南市迎春禮民俗活動」。記者吳淑玲／攝影
台南市政府今天上午9時在台灣府迎春門（大東門城）舉行「丙午年台南市迎春禮民俗活動」，由副市長葉澤山擔任主禮官，偕同正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池及各界來賓祭天祈福，迎春禮承載文化古都與農業重鎮的歷史意義，是台南重要的民俗傳統。

葉澤山表示，迎春禮舉行地點具有深厚歷史意義。清朝時期，每逢立春，地方官員與民眾會在東門城舉行「迎春禮」儀式，不僅具有祭祀意涵，更有「勸農」意義，提醒農民提前準備耕作。

他指出，今年的春牛呈紅色，象徵天干屬火，顯示氣候炎熱；牛肚呈黑色，象徵雨量充足。芒神未穿鞋，象徵今年水量豐沛。可說是「最早的氣象預測」，透過這些象徵與民俗安排，農民可以依此預測氣候，及早做好農務準備。

葉澤山說，台南市自1976年起於大東門舉行「祭先農」祀典，可視為迎春古禮延續。台南兼具文化古都與農業重鎮地位，透過祭天儀式傳承敬天愛人精神。今年活動由市府與聖母廟共同舉辦，並有勝利國小60餘名師生參與，象徵文化向下扎根、世代傳承，期盼新歲風調雨順、市民事事順心。

文化局長黃雅玲指出，今年首度移師勝利國小辦理開春儀式，由四至六年級學生演出「迎春禮：春牛醒來啦！」，以戲劇形式詮釋迎春意涵。勝利國小位於大東門城外，舊稱「春牛埔」，與迎春禮俗淵源深厚，場地選擇具歷史象徵。

文化局說明，迎春禮除依古禮進行祭典，並依「春牛經」形制製作芒神與春牛，將春牛圖像融入主視覺設計。今年歲次地支為「午」，芒神呈少壯相；因立春早於正月初一，芒神位於春牛前方；立春為己酉日、納音屬土，芒神打赤腳，細節皆依古制呈現。

台南市今天上午9時在台灣府迎春門（大東門城）舉行「丙午年台南市迎春禮民俗活動」，由副市長葉澤山擔任主禮官，偕同正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池及各界來賓祭天祈福。記者吳淑玲／攝影
「迎春禮」除遵循古禮的祭典儀式外，並依照「春牛經」形制打造芒神和春牛。記者吳淑玲／攝影
台南市由副市長葉澤山與正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池共同迎接福德正神上轎。記者吳淑玲／攝影
台南市今天上午9時在台灣府迎春門（大東門城）舉行「丙午年台南市迎春禮民俗活動」，由副市長葉澤山擔任主禮官，偕同正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池及各界來賓祭天祈福。記者吳淑玲／攝影
台南市今天上午9時在台灣府迎春門（大東門城）舉行「丙午年台南市迎春禮民俗活動」，由副市長葉澤山擔任主禮官，偕同正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池及各界來賓祭天祈福。記者吳淑玲／攝影
