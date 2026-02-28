快訊

台南古都馬拉松明晨開跑2.5萬人參賽 洗街114公里確保空品

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南古都馬拉松明天開跑，環保局加強洗街確保空氣品質。圖／台南市環保局提供
2026台南古都國際半程馬拉松，今年邁入第20年，明天（3月1日）清晨5時30分在永華市政中心鳴槍開跑，逾2萬5000人參賽。南市環保局加強賽事環境整備，賽前一周已完成全市26區逾1300公里定期洗街，並強化賽道及周邊巡檢清掃；賽前一天再針對28條重點路段洗街，清潔長度近114公里，並同步啟動空氣品質守護行動，兼顧運動盛事與城市健康。

市長黃偉哲表示，古都馬拉松是城市運動發展的重要里程碑，更象徵台南持續朝向健康、永續城市邁進。多年來，市府與民間合作，累積完善的賽事規畫與環境維護經驗，涵蓋道路整備、交通疏導及空氣品質管控等多面向措施。透過公私協力與周全的環境維護措施，讓賽事精彩登場，也讓空氣品質守護行動不缺席。

環保局長許仁澤表示，考量馬拉松賽事當日跑者長時間戶外活動，賽道環境品質尤為重要，環保局已依市府整體部署，加強主要賽道及周邊巡檢與洗街作業，全面使用合格回收水，並透過灑水清洗降低道路揚塵與懸浮微粒影響，提供潔淨、安全的競賽環境。

此外，環保局持續密切掌握空氣品質，透過即時監測與預報機制提前掌握變化趨勢。依預報顯示，賽事當日雲嘉南空品區為普通等級；若空品不良，將啟動應變措施，包括加強工廠與營建工地管制、強化高污染車輛攔檢及提高洗街頻率等，多管齊下守護市民與跑者健康。

環保局提醒，洗街作業後路面可能較為濕滑，請市民朋友行經相關路段時減速慢行、注意行車安全；同時也建議民眾留意最新空氣品質資訊（https://web.tainan.gov.tw/epb/），適時調整戶外活動安排，共同維護自身健康。

台南古都馬拉松明天開跑，環保局加強洗街確保空氣品質。圖／台南市環保局提供
