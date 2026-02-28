這是枯木？還是頑石？陶藝家劉克倫展出純徒手擬真創作

這是木頭？還是石頭？陶藝家劉克倫今起在台南新營文化中心舉辦「陶學之路—可能性：劉克倫手捏陶個展」，作品凸顯無工具徒手捏出仿岩石、樹頭、竹子、花果與動物自然形貌。120件作品「逼真到讓人以為是天然物件，呈現陶土自由變形的無限可能」。

劉克倫原是小學老師，非美術科班出身卻長期投入學習繪畫、插花、編織與拉坏創作。1997年接觸手捏陶後，深受陶土可高度擬仿自然形貌特性吸引，從此專注手捏陶創作30年。退休後更積極參與各地展覽，持續分享對陶藝的熱情與探索成果。

新營文化中心表示，這次個展以「純手捏」為創作核心，不使用拉坏機等器械或釉料，而是透過繁複工序改變陶土質感，在擬真的創作思維中，引領觀者感受一場融合自然、工藝與生活的陶藝饗宴。將至3月8日。

劉克倫說，這次展覽分茶席、花器、盆景與雕塑等4大主題：茶席作品突破傳統圓壺形式，茶壺、茶杯與茶器造型都不受限制；花器結合池坊自由花精神，部分作品懸掛於牆面，延展創作空間；盆景以細膩觀察老樹歲月刻痕，搭配多媒材呈現真柏、梅樹與榕樹之美；雕塑作品則展現夜燈、石紋與仿木雕造型等多樣表現。