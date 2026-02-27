【即時短評】台南來亞危樓拆除多拖一天 風險就增一分

台南來亞大樓從地震受損至今已一年多，既認定是危樓須全棟拆除，但遲未見動工，猶如市區不定時炸彈，讓周邊居民惶惶不安，只要地震就讓附近居民擔憂害怕，拆除作業不宜再拖，市府團隊應加強跨局處合作，依專業加速作業給民眾安心，畢竟多拖一天，就多一份公共安全的風險。

來亞大樓屋齡老舊，外觀早已斑駁破敗，過去颱風期間曾發生外牆磁磚掉落情形。但因地上物持有者眾多，產權複雜使都更困難，大樓內僅有零星住民，但無人管理，高雄「城中城」事件後就屢被點名，去年初楠西地震後，大樓外牆磁磚與部分女兒牆剝落，「磁傳雨」砸毀路邊兩輛汽車，雖未砸中人但已引起恐慌。

台南市政府啟動專業鑑定認定結構安全不足，不宜繼續使用，須整棟拆除，並依建築法第81條函請管委會限期自行拆除，但期限屆滿住戶未處理，遂啟動代位拆除程序。工程歷經一次流標後，近期終於完成發包，但市民等了又等還是不見拆除工程啟動。

來亞大樓位在都市人口密集區，對當地公共安全猶如不定時炸彈，不僅是單一建物拆除工程，還凸顯老舊危樓在都市核心區的治理難題，市府從危樓鑑定、限期改善、代位拆除、工程發包到交維審查，每一環節都是為了在合法程序下兼顧城市公共安全。

但迄今已近一年仍未拆除，不僅讓周邊居民與商家長期處於安全疑慮中，擔心發生地震危及安全，嚴重影響生活品質與營業環境，加上拆除工程預估需三至四個月，對地方衝擊時間長，店家也憂心影響生計，處置效率越高就能多一分安全，市府應加速跨局處協調合作，不應讓行政流程成卡關的理由。