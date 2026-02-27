台南來亞大樓危樓將強拆 市區府前路封路施工憂衝擊交通

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區來亞大樓位於府前路與大智路口，是商業密集及交通繁忙區，因列入危樓，對周邊居民和店家造成長期惶惶不安。記者吳淑玲／攝影
台南市中西區來亞大樓去年初楠西地震受損，列為危樓，依法強制拆除。經歷一次流標後，最近已順利完成發包，因建物位於市區交通繁忙的府前路，施工可能占用道路一半，工務局提交通維持計畫，並將在228連假後召集局內開會確認安全措施。議員認為，地震已一年多，拆除不宜再拖延，但要做好安全及交通維護。

工務局指出，來亞大樓位於府前路與大智路口，多年缺乏維護，地下室積水曾被列為登革熱疫情管制點，且外牆曾多次剝落、磁磚掉落釀禍。去年1月30日地震造成外牆掉落道路，車輛受損，民眾行經該路段時心生恐懼，猶如「不定時炸彈」。

市府會同專業公會鑑定後，認定建築物安全有疑慮，建議全棟拆除。工務局依建築法第八十一條第一項通知建物所有權人停止使用並限期自行拆除，逾期未拆者將辦理強制拆除。李姓所有權人提訴願及行政訴訟均被駁回，市府將依程序強制拆除。

工務局表示，因所有權人期限到未自行拆除，市府啟動代位拆除程序，拆除經費逾四千萬元，由市府先行墊付，後續依法向住戶求償。拆除工程已決標，目前正辦理交通維持計畫審查。

交通局副局長熊萬銀表示，大樓拆除屬路外施工，依法應由工務局依建築管理自治條例審查，但因路段繁忙，交通局已於13日回覆並提供交維建議，包括施工機具避開尖峰時段、注意人車動線及加強地方溝通，以降低施工對交通影響，保障用路人安全。

市議員沈震東表示，因大樓12層高，先前為安全更換工法而延後，後又有營建廢棄物清運協調問題，工務局連假後將再召開協調會確認廢棄物去處，交維審查也應加速，原則上最快在3月底開工，希望不再延宕。

工務局副局長王建雄說，因施工作業可能占用一半道路，加上府前路為重要交通幹道，將再召集相關單位研議封路及安全措施，待計畫核定後，將舉辦施工說明會，施工期約三個月，並要求縮短工期、控管噪音與粉塵、加強工地管理，確保安全無虞。

