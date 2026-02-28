聽新聞
新聞眼／大樓晚一天拆 公安風險多一分

聯合報／ 本報記者吳淑玲
台南市中西區來亞大樓位於府前路與大智路口，是商業密集及交通繁忙區，因列入危樓，周邊居民和店家長期人心惶惶。記者吳淑玲／攝影
台南市中西區來亞大樓位於府前路與大智路口，是商業密集及交通繁忙區，因列入危樓，周邊居民和店家長期人心惶惶。記者吳淑玲／攝影

台南來亞大樓因地震受損一年多，被鑑定為危樓須全棟拆除卻遲未動工，讓周邊居民惶惶不安，拆除作業多拖一天，就多一分公共安全的風險。市府團隊應跨局處加速作業，讓民眾安心。

來亞大樓地上物持有者眾多，產權複雜使都更困難，大樓內僅零星住民，卻無人管理，外觀早已斑駁破敗，過去颱風期間發生外牆磁磚掉落情形，去年初楠西地震後，外牆磁磚與部分女兒牆更剝落，「磁磚雨」砸毀路邊兩輛汽車，引起恐慌，高雄「城中城」大火事件後就屢被點名。

市府經專業鑑定為結構安全不足的危樓，須整棟拆除，雖依建築法函請管委會自行拆除，但期限屆滿所有權人仍未處理，市府啟動代位拆除，工程近期終於發包卻不見開拆。

來亞大樓位在人口密集區，對當地公共安全猶如不定時炸彈，市府從危樓鑑定、限期改善、代位拆除、工程發包到交維審查，每一環節雖都要求兼顧城市公共安全，但近一年未拆，卻讓周邊居民與商家陷入安全疑慮中，地震來時更是膽戰心驚，嚴重影響生活品質與營業環境。

尤其拆除工程估需三至四個月，對地方衝擊時間長，店家也憂心影響生計，多拖一天，就多一分風險，市府應跨局處加速推進，不應讓行政程序成卡關藉口。

