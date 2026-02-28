地震逾1年遲未拆除！台南來亞危樓市府代拆 交維措施是挑戰

台南市中西區來亞大樓去年初因楠西地震受損列為危樓，依法需強制拆除。經歷一次流標後最近順利發包，但因建物位於交通繁忙的府前路，施工會占用一半道路，工務局已提交通維持計畫，二二八連假後再召集局內開會確認安全措施。議員認為，地震已發生一年多，拆除工程不宜再拖延，但要做好安全及交通維護。

工務局指出，來亞大樓位於府前路與大智路口，多年缺乏維護，地下室曾積水被列為登革熱疫情管制點，外牆磁磚也多次剝落。去年一月三十日地震更造成外牆掉落，砸損車輛，猶如「不定時炸彈」，民眾行經時心生恐懼。

市府會同專業公會鑑定，認定建物安全有疑慮，建議全棟拆除。工務局依法通知建物所有權人停止使用並限期拆除，逾期未拆則辦理強制拆除。

李姓所有權人提訴願及行政訴訟均被駁回，因未自行拆除，市府啟動代位拆除程序，並墊付逾四千萬元拆除費，後續依法向住戶求償。目前拆除工程已決標，辦理交通維持計畫審查中。

交通局副局長熊萬銀說，建物拆除屬路外施工，依法應由工務局依建築管理自治條例審查，但因路段繁忙，交通局於二月十三日已提報交通維持計畫，包括施工機具避開尖峰時段、注意人車動線及加強地方溝通，以降低施工對交通的影響，保障用路人安全。

議員沈震東表示，這棟大樓有十二層樓高，先前基於安全研議更換工法而延後工程，後來又有營建廢棄物清運協調問題，工務局連假後將再召開協調會確認廢棄物去處，交維審查也應加速，最快希望在三月底開工，不再延宕。

工務局副局長王建雄說，由於施工作業可能占用一半道路，加上府前路是當地重要交通幹道，二二八連假後將再召集相關單位研議封路及安全措施。

王建雄表示，計畫核定後會舉辦施工說明會，也要求縮短工期、控管噪音與粉塵、加強工地管理，確保安全無虞。