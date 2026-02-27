「新港綻放 in Blue」點燈 蔡振南回鄉助陣為2026台灣燈會暖身

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
新港鄉公所率先為嘉義燈會暖身，今晚在新港第一公有零售市場舉行「新港綻放 in Blue」系列活動點燈儀式。記者李宗祐／攝影
新港鄉公所率先為嘉義燈會暖身，今晚在新港第一公有零售市場舉行「新港綻放 in Blue」系列活動點燈儀式。記者李宗祐／攝影

2026台灣燈會即將在嘉義縣登場，新港鄉公所率先為燈會暖身，今天晚在新港第一公有零售市場舉行「新港綻放 in Blue」系列活動點燈儀式。新港鄉長葉孟龍表示，這不僅是迎接台灣燈會的重要前導活動，更是透過文化治理推動公共空間活化，期盼藉此累積地方治理與文化政策的實務經驗。

新港第一公有零售市場（藍市場燈區）活動自2月27日至3月8日展開，透過燈光藝術、市集與展演，為即將整修的百年市場注入能量。本次設計由Daniel Wong團隊規劃，以「藍」為核心主題，呼應新港信仰文化與市場生活節奏。

場域內規畫3組主題燈組，主燈「藍市場的微笑」以樹為意象，象徵社區凝聚；「薪火傳承」以藍白光影呈現文化延續；「鏡花綻放」則透過花型光影折射展現傳統空間的多元可能。燈光展演也延伸至周邊街廓，新民路設置斗笠燈組呼應農業文化，大興路則以蝴蝶燈組象徵老街蛻變。

今天開幕活動於晚上5時30分開始，邀請新港出身的資深藝人蔡振南回鄉演出，現場還有冠軍DJ Live秀。點燈時段為每日晚上6時至晚上10時，每逢整點上演90秒燈光秀至晚上9時。

活動期間的假日另規劃「綻藍市集」，結合在地品牌、手作與小農展售，並安排馬戲表演、吉他彈唱等藝文演出，活絡市場周邊經濟。葉孟龍邀請民眾於活動期間走訪藍市場與周邊街區，感受光影藝術與在地文化交織的空間新樣貌。

新港綻放 in Blue 今晚點燈，蔡振南回鄉為 2026 台灣燈會暖身。記者李宗祐／攝影
新港綻放 in Blue 今晚點燈，蔡振南回鄉為 2026 台灣燈會暖身。記者李宗祐／攝影
百年藍市場化身光影展場，新港鄉公所推藝術介入公共空間活化。記者李宗祐／攝影
百年藍市場化身光影展場，新港鄉公所推藝術介入公共空間活化。記者李宗祐／攝影
新港第一市場整修前變身燈區，藍色主題燈組點亮嘉義夜空。記者李宗祐／攝影
新港第一市場整修前變身燈區，藍色主題燈組點亮嘉義夜空。記者李宗祐／攝影
新港鄉公所率先為嘉義燈會暖身，今晚在新港第一公有零售市場舉行「新港綻放 in Blue」系列活動點燈儀式。記者李宗祐／攝影
新港鄉公所率先為嘉義燈會暖身，今晚在新港第一公有零售市場舉行「新港綻放 in Blue」系列活動點燈儀式。記者李宗祐／攝影
新港綻放 in Blue 今晚點燈，蔡振南回鄉為 2026 台灣燈會暖身，現場熱情民眾邊聽演唱邊持手機拍錄。記者李宗祐／攝影
新港綻放 in Blue 今晚點燈，蔡振南回鄉為 2026 台灣燈會暖身，現場熱情民眾邊聽演唱邊持手機拍錄。記者李宗祐／攝影

台灣燈會 光影 嘉義

