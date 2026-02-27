「新港綻放 in Blue」點燈 蔡振南回鄉助陣為2026台灣燈會暖身

2026台灣燈會即將在嘉義縣登場，新港鄉公所率先為燈會暖身，今天晚在新港第一公有零售市場舉行「新港綻放 in Blue」系列活動點燈儀式。新港鄉長葉孟龍表示，這不僅是迎接台灣燈會的重要前導活動，更是透過文化治理推動公共空間活化，期盼藉此累積地方治理與文化政策的實務經驗。

新港第一公有零售市場（藍市場燈區）活動自2月27日至3月8日展開，透過燈光藝術、市集與展演，為即將整修的百年市場注入能量。本次設計由Daniel Wong團隊規劃，以「藍」為核心主題，呼應新港信仰文化與市場生活節奏。

場域內規畫3組主題燈組，主燈「藍市場的微笑」以樹為意象，象徵社區凝聚；「薪火傳承」以藍白光影呈現文化延續；「鏡花綻放」則透過花型光影折射展現傳統空間的多元可能。燈光展演也延伸至周邊街廓，新民路設置斗笠燈組呼應農業文化，大興路則以蝴蝶燈組象徵老街蛻變。

今天開幕活動於晚上5時30分開始，邀請新港出身的資深藝人蔡振南回鄉演出，現場還有冠軍DJ Live秀。點燈時段為每日晚上6時至晚上10時，每逢整點上演90秒燈光秀至晚上9時。