台南購物節登錄金額破70億 3月加碼抽8台宏佳騰智慧電車　

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南購物節今天在新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」，由市長黃偉哲主持抽出總價值超過百萬元的多項大獎。圖／台南市政府提供
2025台南購物節今天在新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」活動，市長黃偉哲主持抽出總價值超過百萬元的多項大獎，並宣布再加碼8台由宏佳騰動力科技提供的智慧電車，獎項於3月7日最後一次抽獎抽出，可望將買氣推向最高潮。

黃偉哲表示，台南購物節目前發票登錄金額突破70億元大關，打破過去紀錄，顯見活動精準帶動商圈、夜市及百貨賣場的消費動能，為台南經濟注入強勁活水。他提醒消費者，可登錄發票的消費日期至3月1日止，務必把握最後的黃金時間，盡情消費參與抽獎。   

經發局長張婷媛指出，今年購物節除延續「月月抽」機制外，也結合百貨商場、商圈、市場與夜市共同響應，鼓勵民眾走入街區消費、支持在地店家，同時也與多家企業攜手合作提供豐富獎項，讓購物節不僅是抽獎活動，更成為串聯產業與消費者的重要平台。她也提醒，民眾可透過官方LINE登錄發票參加抽獎，務必把握最後黃金時間。

經發局表示，購物節壓軸抽獎將於3月7日在MITSUI OUTLET PARK台南登場，屆時將抽出總價值超過250萬元的壓軸大獎，包含TOYOTA BZ4X電車、現金88萬元及宏佳騰智慧電車等重量級獎項，預期將再度掀起一波參與熱潮。

 

