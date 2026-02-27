聽新聞
0:00 / 0:00
絕美！雲林「糖燈」能投影層層光影 福興宮旋轉木馬小提燈富童趣
下周二（3月3日）即是元宵節，傳統習俗要提燈籠踩街，雲林縣不僅有北港燈會推出的限量藝術「糖燈」，西螺福興宮也推出旋轉木馬小提燈，並藉此募集發票捐給弱勢團體，民眾可把握時間索取、兌換。
今年北港燈會推出正方體小提燈「糖燈」，雲林縣副縣長陳璧君表示，該提燈是由剪紙大師楊士毅創作，以「糖結晶體」為設計核心，並結合剪紙雕花工藝，燈亮了之後會投影出層層光影，平日也可作為小夜燈使用，被許多民眾譽為值得蒐藏的藝術品。
縣府文觀處表示，限量「糖燈」即日起至3月8日每天下午6時在水道頭文化園區活動服務台，經工作人員確認完成兌換任務即可索取，相關訊息可上雲林縣文化觀光處臉書粉專查詢。
西螺福興宮每年元宵皆會辦理太平媽踩街賜福活動，董事長楊文鐘表示，今年再度與台灣吧攜手合作，將「馬」的元素與廟景、燈海結合旋轉木馬的環景插圖製成燈籠吊飾，讓太平媽的庇佑透過光與愛，陪伴民眾整年平安，小提燈將在元宵節傍晚5時30分開始，開放民眾持今年1月、2月二張發票在廟前兌換，募集發票全數捐給雲林縣家扶中心、創世基金會及華山基金會，希望拋磚引玉發起捐發票做公益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。