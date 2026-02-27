快訊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

到朋友家作客…24歲女抱狗慘被咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝

聽新聞
0:00 / 0:00

絕美！雲林「糖燈」能投影層層光影 福興宮旋轉木馬小提燈富童趣

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
今年北港燈會推出正方體小提燈「糖燈」，由剪紙大師楊士毅創作，以「糖結晶體」為設計核心，並結合剪紙雕花工藝，燈亮了之後會投影出層層光影，平日也可作為小夜燈使用。記者陳雅玲／攝影
今年北港燈會推出正方體小提燈「糖燈」，由剪紙大師楊士毅創作，以「糖結晶體」為設計核心，並結合剪紙雕花工藝，燈亮了之後會投影出層層光影，平日也可作為小夜燈使用。記者陳雅玲／攝影

下周二（3月3日）即是元宵節，傳統習俗要提燈籠踩街，雲林縣不僅有北港燈會推出的限量藝術「糖燈」，西螺福興宮也推出旋轉木馬小提燈，並藉此募集發票捐給弱勢團體，民眾可把握時間索取、兌換。

今年北港燈會推出正方體小提燈「糖燈」，雲林縣副縣長陳璧君表示，該提燈是由剪紙大師楊士毅創作，以「糖結晶體」為設計核心，並結合剪紙雕花工藝，燈亮了之後會投影出層層光影，平日也可作為小夜燈使用，被許多民眾譽為值得蒐藏的藝術品。

縣府文觀處表示，限量「糖燈」即日起至3月8日每天下午6時在水道頭文化園區活動服務台，經工作人員確認完成兌換任務即可索取，相關訊息可上雲林縣文化觀光處臉書粉專查詢。

西螺福興宮每年元宵皆會辦理太平媽踩街賜福活動，董事長楊文鐘表示，今年再度與台灣吧攜手合作，將「馬」的元素與廟景、燈海結合旋轉木馬的環景插圖製成燈籠吊飾，讓太平媽的庇佑透過光與愛，陪伴民眾整年平安，小提燈將在元宵節傍晚5時30分開始，開放民眾持今年1月、2月二張發票在廟前兌換，募集發票全數捐給雲林縣家扶中心、創世基金會及華山基金會，希望拋磚引玉發起捐發票做公益。

西螺福興宮推出旋轉木馬小提燈。圖／西螺福興宮提供
西螺福興宮推出旋轉木馬小提燈。圖／西螺福興宮提供
西螺福興宮推出旋轉木馬小提燈。圖／西螺福興宮提供
西螺福興宮推出旋轉木馬小提燈。圖／西螺福興宮提供
今年北港燈會推出正方體小提燈「糖燈」，由剪紙大師楊士毅創作，以「糖結晶體」為設計核心，並結合剪紙雕花工藝，燈亮了之後會投影出層層光影，平日也可作為小夜燈使用。記者陳雅玲／攝影
今年北港燈會推出正方體小提燈「糖燈」，由剪紙大師楊士毅創作，以「糖結晶體」為設計核心，並結合剪紙雕花工藝，燈亮了之後會投影出層層光影，平日也可作為小夜燈使用。記者陳雅玲／攝影

元宵節 雲林 燈會 北港

延伸閱讀

這些景點分送台南特色小提燈 黃偉哲現身虎頭埤籲快領取

2026員林燈會聯名「黃阿瑪的後宮生活」 超可愛小提燈限定日期發放

台南超萌「卡比胖拉」小提燈 今日起免費限量發送

好事轉進來 汐止區公所備「旋轉木馬」提燈大方送

相關新聞

絕美！雲林「糖燈」能投影層層光影 福興宮旋轉木馬小提燈富童趣

下周二（3月3日）即是元宵節，傳統習俗要提燈籠踩街，雲林縣不僅有北港燈會推出的限量藝術「糖燈」，西螺福興宮也推出旋轉木馬...

台南東區「巴克禮和睦居」爆違法爭議 南市府示警：勿再承租

台南市東區「巴克禮和睦居」爆發多起租賃消費爭議。市府法制處消保官會同地政局前往查核，發現已涉違法轉租及超收押租金等情事，...

真人棋子上演楚河漢界 古坑「棋盤杯」象棋賽號召好手挑戰

雲林縣古坑鄉棋盤村4年前以地名為號召，舉辦「棋盤杯」全國象棋公開賽，今年4月12日將在棋盤村懷恩堂登場，祭出高額獎金、紀...

金色三麥插旗嘉義！山葵火雞肉入菜吸睛 邀民眾回「嘉」歡聚

全台擁有20間分店的金色三麥首度插旗雲嘉地區，進駐嘉義市耐斯廣場，並以阿里山山葵、火雞肉飯、咖啡黑金與阿里山烏龍入菜，推...

台灣國際蘭展景觀設計競賽南光高中脫穎而出 贏得金牌獎

2026年台灣國際蘭展景觀設計競賽成績揭曉，南光高中以作品「心境．蘭境」脫穎而出，贏得「全國金牌獎」。昨晚賴清德總統到場...

南市復康巴士免費接駁參觀蘭展 連3周末假日市區加開直達車

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天至3月16日為期18天，為鼓勵身心障礙朋友踴躍參與年度花卉盛事，台南市政府提供多項無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。