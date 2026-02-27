絕美！雲林「糖燈」能投影層層光影 福興宮旋轉木馬小提燈富童趣

下周二（3月3日）即是元宵節，傳統習俗要提燈籠踩街，雲林縣不僅有北港燈會推出的限量藝術「糖燈」，西螺福興宮也推出旋轉木馬小提燈，並藉此募集發票捐給弱勢團體，民眾可把握時間索取、兌換。

今年北港燈會推出正方體小提燈「糖燈」，雲林縣副縣長陳璧君表示，該提燈是由剪紙大師楊士毅創作，以「糖結晶體」為設計核心，並結合剪紙雕花工藝，燈亮了之後會投影出層層光影，平日也可作為小夜燈使用，被許多民眾譽為值得蒐藏的藝術品。

縣府文觀處表示，限量「糖燈」即日起至3月8日每天下午6時在水道頭文化園區活動服務台，經工作人員確認完成兌換任務即可索取，相關訊息可上雲林縣文化觀光處臉書粉專查詢。