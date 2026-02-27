快訊

台南東區「巴克禮和睦居」爆違法爭議 南市府示警：勿再承租

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東區「巴克禮和睦居」因住宅租賃問題爆發多起消費爭議，南市法制處消保官會同住宅租賃主管機關地政局前往查核。圖／台南市法制處提供
台南市東區「巴克禮和睦居」因住宅租賃問題爆發多起消費爭議，南市法制處消保官會同住宅租賃主管機關地政局前往查核。圖／台南市法制處提供

台南市東區「巴克禮和睦居」爆發多起租賃消費爭議。市府法制處消保官會同地政局前往查核，發現已涉違法轉租及超收押租金等情事，呼籲民眾審慎評估，暫勿向該業者承租，以免權益受損。

法制處指出，經查該土地及建物為台灣糖業股份有限公司所有，現與承租人簽約的凜遊旅人股份有限公司，並未取得所有權人同意。另地政局查證，凜遊旅人及與台糖簽約的家苑健康股份有限公司，均非合法包租業者。由於出租公司設址台北，市府人員到場時亦未見業者代表，地政局已發函要求陳述意見，若確認違法，將依《租賃住宅市場發展及管理條例》裁處。

消保官表示，近期陸續接獲承租人申訴，多為出租人終止租約後，以簽約時未揭露的理由扣款，拒絕返還押租金；另有簽約時即收取3至5個月租金作為押租金，已逾內政部規定不得超過2個月租金總額上限，涉違規情形明確。後續將循消費爭議處理程序協助調解，爭取承租人合法權益。

法制處提醒，簽約前應查明出租人是否具合法出租權利，並確認契約內容是否符合內政部訂定的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」及「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」。如遭收取超額押金，可向主管機關反映或撥打1950消費者服務專線申訴，避免事後衍生糾紛。

承租人 消保官 內政部 台南

