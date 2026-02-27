快訊

必比登名店出包？鴨肉珍遭爆「瓷碗碎片摻飯」 業者解釋認疏失

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

踩別人腳！女子北捷中山站突亮美工刀恐嚇 下秒溜進月台搭車逃逸

真人棋子上演楚河漢界 古坑「棋盤杯」象棋賽號召好手挑戰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉「棋盤杯」全國象棋公開賽將於4月12日在古坑鄉懷恩堂舉行，今在棋山國小舉行宣傳記者會，在校內打造巨型棋盤，由學童化身棋子上演「真人象棋」，場面吸睛，也為賽事暖身造勢。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉「棋盤杯」全國象棋公開賽將於4月12日在古坑鄉懷恩堂舉行，今在棋山國小舉行宣傳記者會，在校內打造巨型棋盤，由學童化身棋子上演「真人象棋」，場面吸睛，也為賽事暖身造勢。記者陳雅玲／攝影

雲林古坑鄉棋盤村4年前以地名為號召，舉辦「棋盤杯」全國象棋公開賽，今年4月12日將在棋盤村懷恩堂登場，祭出高額獎金、紀念品、農產消費券、免報名費等誘因廣邀象棋好手參加。鄉公所今在棋山國小舉行宣傳記者會，在校內打造巨型棋盤，由學童化身棋子上演「真人象棋」，場面吸睛，也為賽事暖身造勢。

棋山國小學生為「棋盤杯」全國象棋公開賽宣傳，台中市象棋協會執行長、棋山國小象棋社團指導老師彭木桂引領學童進行「真人棋子」表演，演繹楚河漢界攻防戰，生動展現象棋奧妙，也藉此宣布「棋盤杯」賽事將於4月12日盛大登場。

古坑鄉長林慧如表示，象棋是益智活動，也是訓練腦力、培養專注力的良好方式，更是不讓孩子沉迷手機的選項之一。棋盤村地名與「棋盤」意象緊密相連，用地方名稱推廣象棋活動，不僅名副其實，也有文化傳承意義，「棋盤杯」自開辦以來規模逐年成長，今年邁入第4屆，盼透過賽事帶動地方能見度。

副縣長陳璧君指出，這次在校內打造棋盤、學生扮演棋子演出攻防戰，創意十足，也讓象棋更貼近生活，社區以地名發想「棋盤杯」，去年吸引3百多人報名，甚至有海外選手參賽，顯示活動已具全國甚至國際能量，縣府將持續支持，期盼今年邀請更多民眾以棋會友。

立委劉建國則說「華山可以論劍，棋盤可以比棋」，地方活動若能結合產業與文化，就有機會躍上國際舞台，象棋賽事不僅是競技，更是行銷古坑的重要平台。

象棋已有兩千多年歷史，是國粹文化之一。彭木桂指出，學童下棋可訓練專注力與判斷力，他多年來向下扎根在國小推廣象棋，棋山國小從二年級到六年級學生幾乎都會下棋，是兼具益智與休閒的優質活動。

主辦單位表示，第4屆「棋盤杯」全國象棋公開賽將於4月12日在古坑鄉懷恩堂舉行，設有高段組（7至8段）、社會甲乙丙組，以及鄉親組、學生組與古坑鄉籍國小組等，參賽免收報名費。除有高額獎金，並提供自助午餐、茶水與紀念品，加碼贈送百元農產消費券，鼓勵選手品嘗在地農特產，即日起開放報名至4月5日止，歡迎全國棋林好手踴躍挑戰，在古坑棋盤村一較高下。

雲林縣古坑鄉「棋盤杯」全國象棋公開賽將於4月12日在古坑鄉懷恩堂舉行，今在棋山國小舉行宣傳記者會，在校內打造巨型棋盤，由學童化身棋子上演「真人象棋」，場面吸睛，也為賽事暖身造勢。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉「棋盤杯」全國象棋公開賽將於4月12日在古坑鄉懷恩堂舉行，今在棋山國小舉行宣傳記者會，在校內打造巨型棋盤，由學童化身棋子上演「真人象棋」，場面吸睛，也為賽事暖身造勢。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉「棋盤杯」全國象棋公開賽將於4月12日在古坑鄉懷恩堂舉行，今在棋山國小舉行宣傳記者會，在校內打造巨型棋盤，由學童化身棋子上演「真人象棋」，場面吸睛，也為賽事暖身造勢。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉「棋盤杯」全國象棋公開賽將於4月12日在古坑鄉懷恩堂舉行，今在棋山國小舉行宣傳記者會，在校內打造巨型棋盤，由學童化身棋子上演「真人象棋」，場面吸睛，也為賽事暖身造勢。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉棋山國小長年推廣象棋活動，今記者會上學生動腦解棋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉棋山國小長年推廣象棋活動，今記者會上學生動腦解棋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉「棋盤杯」全國象棋公開賽將於4月12日在古坑鄉懷恩堂舉行，今在棋山國小舉行宣傳記者會，在校內打造巨型棋盤，由學童化身棋子上演「真人象棋」，場面吸睛，也為賽事暖身造勢。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉「棋盤杯」全國象棋公開賽將於4月12日在古坑鄉懷恩堂舉行，今在棋山國小舉行宣傳記者會，在校內打造巨型棋盤，由學童化身棋子上演「真人象棋」，場面吸睛，也為賽事暖身造勢。記者陳雅玲／攝影

古坑 紀念品 消費券 劉建國 雲林

延伸閱讀

二二八追思 張麗善點名國際戰火、台灣政治鬥爭籲放下仇恨

山路超速更危險！雲林古坑到華山旅遊熱點加設測速照相

前座乘客未繫安全帶挨罰、她稱為防曬反穿外套遮住 法官信了撤單

雲林古坑綠色隧道台3線發生車禍 造成5傷送醫

相關新聞

真人棋子上演楚河漢界 古坑「棋盤杯」象棋賽號召好手挑戰

雲林縣古坑鄉棋盤村4年前以地名為號召，舉辦「棋盤杯」全國象棋公開賽，今年4月12日將在棋盤村懷恩堂登場，祭出高額獎金、紀...

金色三麥插旗嘉義！山葵火雞肉入菜吸睛 邀民眾回「嘉」歡聚

全台擁有20間分店的金色三麥首度插旗雲嘉地區，進駐嘉義市耐斯廣場，並以阿里山山葵、火雞肉飯、咖啡黑金與阿里山烏龍入菜，推...

台灣國際蘭展景觀設計競賽南光高中脫穎而出 贏得金牌獎

2026年台灣國際蘭展景觀設計競賽成績揭曉，南光高中以作品「心境．蘭境」脫穎而出，贏得「全國金牌獎」。昨晚賴清德總統到場...

南市復康巴士免費接駁參觀蘭展 連3周末假日市區加開直達車

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天至3月16日為期18天，為鼓勵身心障礙朋友踴躍參與年度花卉盛事，台南市政府提供多項無...

南部水庫水情堪慮？ 南水分署澄清「蓄水率非唯一指標」

近日屢有媒體稱南部水庫蓄水率偏低，又久沒下雨、水情堪慮。水利署南區水資源分署今天澄清表示，「蓄水率非唯一指標」，正啟動「...

這些景點分送台南特色小提燈 黃偉哲現身虎頭埤籲快領取

台南市政府舉辦「小提燈定點免費發送」活動，今明兩天在虎頭埤風景區、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送。市長黃偉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。