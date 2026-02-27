真人棋子上演楚河漢界 古坑「棋盤杯」象棋賽號召好手挑戰

雲林縣古坑鄉棋盤村4年前以地名為號召，舉辦「棋盤杯」全國象棋公開賽，今年4月12日將在棋盤村懷恩堂登場，祭出高額獎金、紀念品、農產消費券、免報名費等誘因廣邀象棋好手參加。鄉公所今在棋山國小舉行宣傳記者會，在校內打造巨型棋盤，由學童化身棋子上演「真人象棋」，場面吸睛，也為賽事暖身造勢。

棋山國小學生為「棋盤杯」全國象棋公開賽宣傳，台中市象棋協會執行長、棋山國小象棋社團指導老師彭木桂引領學童進行「真人棋子」表演，演繹楚河漢界攻防戰，生動展現象棋奧妙，也藉此宣布「棋盤杯」賽事將於4月12日盛大登場。

古坑鄉長林慧如表示，象棋是益智活動，也是訓練腦力、培養專注力的良好方式，更是不讓孩子沉迷手機的選項之一。棋盤村地名與「棋盤」意象緊密相連，用地方名稱推廣象棋活動，不僅名副其實，也有文化傳承意義，「棋盤杯」自開辦以來規模逐年成長，今年邁入第4屆，盼透過賽事帶動地方能見度。

副縣長陳璧君指出，這次在校內打造棋盤、學生扮演棋子演出攻防戰，創意十足，也讓象棋更貼近生活，社區以地名發想「棋盤杯」，去年吸引3百多人報名，甚至有海外選手參賽，顯示活動已具全國甚至國際能量，縣府將持續支持，期盼今年邀請更多民眾以棋會友。

立委劉建國則說「華山可以論劍，棋盤可以比棋」，地方活動若能結合產業與文化，就有機會躍上國際舞台，象棋賽事不僅是競技，更是行銷古坑的重要平台。

象棋已有兩千多年歷史，是國粹文化之一。彭木桂指出，學童下棋可訓練專注力與判斷力，他多年來向下扎根在國小推廣象棋，棋山國小從二年級到六年級學生幾乎都會下棋，是兼具益智與休閒的優質活動。