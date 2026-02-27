金色三麥插旗嘉義！山葵火雞肉入菜吸睛 邀民眾回「嘉」歡聚

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
全台擁有20間分店的金色三麥首度插旗雲嘉地區，進駐嘉義市耐斯廣場，並以阿里山山葵、火雞肉飯、咖啡黑金與阿里山烏龍入菜，推出嘉義限定料理，同時打造火車車廂主題餐酒空間。市長黃敏惠今天與創辦人葉榮發等人到場體驗，強調嘉義市餐飲消費動能持續成長，歡迎更多品牌進駐。

黃敏惠表示，金色三麥進駐嘉義別具意義，葉榮發是嘉義女婿，與地方淵源深厚，如今品牌正式落腳，讓市民在地就能享受餐酒生活與精緻美食，格外振奮。她說，金色三麥是各地啤酒節的重要指標品牌，未來盼吸引更多代表性餐飲業者投資嘉義，也邀請民眾與遊客回「嘉」歡聚。

依財政部公布資料，嘉義市2025年營利事業銷售額達3071億181萬7000元，連續7年創新高，為西部非六都中經濟正成長代表縣市。其中住宿及餐飲業成長7.41%，增加逾10億元，反映觀光與消費市場穩定擴張。黃敏惠說，去年面對全球經濟變局及丹娜絲颱風衝擊，市民仍齊心拚經濟，展現城市韌性。

葉榮發表示，嘉義展店計畫醞釀已久，如今順利開幕，相當感動，更笑說「我們來晚了」。他說，嘉義市擁有人情味與良好治理環境，讓企業有信心長期深耕，盼打造民眾喜愛的聚會空間。

嘉義耐斯店以「到嘉靠站」為主題，將火車車廂意象融入店裝設計，透過弧形車窗與燈帶營造行進中的鐵道節奏。餐點則推出日出山葵霜降豬、回嘉蔥油火雞披薩、咖啡抵嘉烤肋串及阿里山烏龍蜜桃茶酒等嘉義限定創作料理，把熟悉的地方風味轉化為適合分享的餐酒體驗，為嘉義餐飲市場再添亮點。

整體而言，指標品牌結合在地元素進駐，不僅擴大城市餐飲版圖，也為嘉義觀光與消費市場注入新動能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥插旗嘉義，山葵火雞肉入菜吸睛。圖／嘉義市政府提供
嘉義招商再添指標，金色三麥打造限定料理。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）與創辦人葉榮發（右）等人到場體驗，強調嘉義市餐飲消費動能持續成長。圖／嘉義市政府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
結合阿里山元素，金色三麥首度進軍雲嘉。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠到場體驗，強調嘉義市餐飲消費動能持續成長，歡迎更多品牌進駐。圖／嘉義市政府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
