台灣國際蘭展景觀設計競賽南光高中脫穎而出 贏得金牌獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣國際蘭展景觀設計競賽，南光高中脫穎而出贏得「全國金牌獎」。圖／校方提供
2026年台灣國際蘭展景觀設計競賽成績揭曉，南光高中以作品「心境．蘭境」脫穎而出，贏得「全國金牌獎」。昨晚賴清德總統到場頒獎，師生同感榮耀。

台灣國際蘭展今年以「蘭花樂園」為主題，南光高中姜毓琦老師花藝指導、莊雅淇主任美術指導率領趙建博、鄭鈺霖、李允恩、吳泫佑、蘇曜輝、邱品諺、姜雅嵐等7名學生組成團隊投入創作。

校方表示，團隊以「心」作為設計核心，結合主題精神展現蘭花純粹而優雅姿態，構築讓人放慢腳步、重新連結情感與記憶的空間場域。作品中蘭花不再只是景觀素材，而是「引導觀者在行走與停留之間，重新感受人、事、物之間細膩連結的媒介」。

校方說，在多數參賽者大學農藝系或高職園藝類科激烈競爭中，南光高中以高度創意與成熟完成度脫穎而出，令人驚豔。南光曾於2022年、2024年奪冠，2026年再度摘下金牌，對學生是莫大的肯定與鼓舞。

參與學生也分享了這段充滿挑戰與成長的歷程：高二生蘇曜輝表示，起初因對蘭花不熟悉而緊張，但同學彼此鼓勵逐漸投入。「從主題討論、搬運花盆，到反覆調整蘭花角度，每個環節都考驗耐心與美感。過程中有爭執、有重來，也正因如此，作品才能一步步趨於完整。」

高二鄭鈺霖回憶，起初誤判賽程致材料延誤整體進度被迫打亂，發現成品與原先構想出現落差後，團隊毅然決定拆除重做。「在時間壓力下重新來過，需要很大的勇氣。」他說，最大收穫並非名次，而是在困境中學會冷靜判斷、堅持到底、不輕言放棄。

學務主任莊雅淇指出，作品結合蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭、穗蘭、萬代蘭等多樣素材，學生不僅需學習蘭花養護與植栽管理，更挑戰將平面藝術設計轉化為立體空間美學。

過程中師生展現職人精神，例如第一天耗時完成的「愛心主視覺」，因自我要求花色協調與整體美感，隔日毅然全數卸除重來，對完美的堅持與高度耐挫力，正是奪冠關鍵。

校長張添唐表示，南光高中作為社區型高中，長期關注在地產業發展，並鼓勵學生走出課堂、實際參與相關活動，將學習轉化為真實行動。國際蘭展亮眼表現，是學生把心放進作品裡的成長證明。

