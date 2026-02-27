快訊

蔡依林炒熱布拉格航線 航空公司賣給你更多情緒價值

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊！閱兵強化金氏王朝接班布局

經典賽／交流賽打線出爐！古林睿煬戰火腿 宋晟睿先發首棒

南市復康巴士免費接駁參觀蘭展 連3周末假日市區加開直達車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市復康巴士接駁陪伴身障朋友參觀蘭展。圖／台南市社會局提供
台南市復康巴士接駁陪伴身障朋友參觀蘭展。圖／台南市社會局提供

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天至3月16日為期18天，為鼓勵身心障礙朋友踴躍參與年度花卉盛事，台南市政府提供多項無障礙服務，包括輪椅租借服務及復康巴士接駁外，自2月27日起連續3周的周末假日加開蘭展免費直達專車，協助身障朋友安心賞花、輕鬆出遊。

社會局表示，接駁服務自27日起連續3周周末假日辦理，新營火車站往蘭花園區發車時間為上午9時、10時、11時及下午2時；回程則為中午12時、下午3時及4時自園區發車。蘭展期間周末假日在市區小東路無障礙福利之家大門口安排每日2班直達專車，上午8時及11時出發，回程時間為下午2時30分及5時30分，自蘭花園區返程，為備有2席輪椅座位的大型復康巴士，鼓勵家人陪同出遊，共享賞蘭樂趣。

市長黃偉哲表示，許多身心障礙朋友因交通或環境限制，較少參與大型戶外活動。為增加社會參與機會，社會局規畫蘭展定點接駁服務，平日提供預約制小型復康巴士，接送民眾自新營火車站往返蘭花園區；另考量假日參觀人潮較多，安排定點定時接駁車，期盼透過完善交通服務，讓更多身障朋友走出家門，感受花卉之美與節慶氛圍。

社會局長郭乃文表示，本次定點服務均為免費，優先提供身心障礙者及陪同者1名，如有空位再提供65歲以上一般民眾及其他身心障礙者之陪同者。平日小型復康巴士提供新營火車站後站至後壁蘭花園區來回的免費定點接駁，預約專線：06-6328899。

台南市復康巴士接駁陪伴身障朋友參觀蘭展。圖／台南市社會局提供
台南市復康巴士接駁陪伴身障朋友參觀蘭展。圖／台南市社會局提供
台南市復康巴士接駁陪伴身障朋友參觀蘭展。圖／台南市社會局提供
台南市復康巴士接駁陪伴身障朋友參觀蘭展。圖／台南市社會局提供
台南市復康巴士接駁陪伴身障朋友參觀蘭展。圖／台南市社會局提供
台南市復康巴士接駁陪伴身障朋友參觀蘭展。圖／台南市社會局提供

火車站 朋友 蘭展

延伸閱讀

台灣國際蘭展花卉科技展開展 吸引人潮參觀

去年塞在車陣 因應鹿耳門煙火秀南市28日6區提前4小時收運垃圾

2026台灣國際蘭展開展 大批民眾入園賞蘭

清大進修一館揭牌 綠委稱緊盯建設過程：高雄產業廊道準備好了

相關新聞

嘉義團隊觀測新天體獲國際認證 爭取永久編號讓嘉義之名閃耀太陽系

嘉義市天文協會與麗江市天文協會合作「天體搜尋計畫」，團隊於2025年11月及2026年1月觀測到2顆新發現之主帶小行星，...

每年吸引數十萬遊客爭睹 台南鹿耳門聖母廟煙火秀明晚登場

每年吸引數十萬遊客的台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀，2月28日晚上登場，主辦單位表示，今年活動規模再升級，從...

南市復康巴士免費接駁參觀蘭展 連3周末假日市區加開直達車

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天至3月16日為期18天，為鼓勵身心障礙朋友踴躍參與年度花卉盛事，台南市政府提供多項無...

南部水庫水情堪慮？ 南水分署澄清「蓄水率非唯一指標」

近日屢有媒體稱南部水庫蓄水率偏低，又久沒下雨、水情堪慮。水利署南區水資源分署今天澄清表示，「蓄水率非唯一指標」，正啟動「...

這些景點分送台南特色小提燈 黃偉哲現身虎頭埤籲快領取

台南市政府舉辦「小提燈定點免費發送」活動，今明兩天在虎頭埤風景區、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送。市長黃偉...

台灣國際蘭展花卉科技展開展 吸引人潮參觀

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」今天在台南後壁區農業部花卉創新園區開展，一早又湧入人潮。市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。