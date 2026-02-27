南市復康巴士免費接駁參觀蘭展 連3周末假日市區加開直達車

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天至3月16日為期18天，為鼓勵身心障礙朋友踴躍參與年度花卉盛事，台南市政府提供多項無障礙服務，包括輪椅租借服務及復康巴士接駁外，自2月27日起連續3周的周末假日加開蘭展免費直達專車，協助身障朋友安心賞花、輕鬆出遊。

社會局表示，接駁服務自27日起連續3周周末假日辦理，新營火車站往蘭花園區發車時間為上午9時、10時、11時及下午2時；回程則為中午12時、下午3時及4時自園區發車。蘭展期間周末假日在市區小東路無障礙福利之家大門口安排每日2班直達專車，上午8時及11時出發，回程時間為下午2時30分及5時30分，自蘭花園區返程，為備有2席輪椅座位的大型復康巴士，鼓勵家人陪同出遊，共享賞蘭樂趣。

市長黃偉哲表示，許多身心障礙朋友因交通或環境限制，較少參與大型戶外活動。為增加社會參與機會，社會局規畫蘭展定點接駁服務，平日提供預約制小型復康巴士，接送民眾自新營火車站往返蘭花園區；另考量假日參觀人潮較多，安排定點定時接駁車，期盼透過完善交通服務，讓更多身障朋友走出家門，感受花卉之美與節慶氛圍。