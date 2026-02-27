南市復康巴士免費接駁參觀蘭展 連3周末假日市區加開直達車
2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天至3月16日為期18天，為鼓勵身心障礙朋友踴躍參與年度花卉盛事，台南市政府提供多項無障礙服務，包括輪椅租借服務及復康巴士接駁外，自2月27日起連續3周的周末假日加開蘭展免費直達專車，協助身障朋友安心賞花、輕鬆出遊。
社會局表示，接駁服務自27日起連續3周周末假日辦理，新營火車站往蘭花園區發車時間為上午9時、10時、11時及下午2時；回程則為中午12時、下午3時及4時自園區發車。蘭展期間周末假日在市區小東路無障礙福利之家大門口安排每日2班直達專車，上午8時及11時出發，回程時間為下午2時30分及5時30分，自蘭花園區返程，為備有2席輪椅座位的大型復康巴士，鼓勵家人陪同出遊，共享賞蘭樂趣。
市長黃偉哲表示，許多身心障礙朋友因交通或環境限制，較少參與大型戶外活動。為增加社會參與機會，社會局規畫蘭展定點接駁服務，平日提供預約制小型復康巴士，接送民眾自新營火車站往返蘭花園區；另考量假日參觀人潮較多，安排定點定時接駁車，期盼透過完善交通服務，讓更多身障朋友走出家門，感受花卉之美與節慶氛圍。
社會局長郭乃文表示，本次定點服務均為免費，優先提供身心障礙者及陪同者1名，如有空位再提供65歲以上一般民眾及其他身心障礙者之陪同者。平日小型復康巴士提供新營火車站後站至後壁蘭花園區來回的免費定點接駁，預約專線：06-6328899。
