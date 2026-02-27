快訊

南部水庫水情堪慮？ 南水分署澄清「蓄水率非唯一指標」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文水庫今天蓄水率51.2%，有效蓄水量24952.00萬立方公尺。圖／南水分署提供
曾文水庫今天蓄水率51.2%，有效蓄水量24952.00萬立方公尺。圖／南水分署提供

近日屢有媒體稱南部水庫蓄水率偏低，又久沒下雨、水情堪慮。水利署南區水資源分署今天澄清表示，「蓄水率非唯一指標」，正啟動「多找水、多調水、多省水」三大策略穩定南部整體供水、水資源聯合調度，「目前水情正常」。

南水分署舉例指出，嘉義蘭潭及仁義潭水庫是聯合運用的「母子水庫」，26日22時蓄水量合計1319萬立方公尺，蓄水率約39%，面對枯水期挑戰，南分署去年11月即啟動跨區支援，目前每日由雲林、台南分別調度9萬立方公尺、12萬立方公尺，並將蘭潭與仁義潭每日出水量管控在9萬立方公尺以下，已有效紓解嘉義地區水庫供水壓力，水情正常穩定。

依中央氣象署推估，西半部冬季降雨創下1951年以來最少紀錄，面對氣候變遷與降雨偏少挑戰，南分署已啟動「多找水、多調水、多省水」三大核心策略。

多找水是優先利用川流與伏流水，並搭配再生水廠減少水庫出水。多調水是透過自來水管網跨區清水調度，並啟用曾文南化聯通管進行原水調度。多省水是落實產業園區自主節水、農業加強灌溉管理及自來水管網離峰減壓調控，各單位提前部署。

南分署指出，台灣現今水資源管理以「跨區聯合調度」為目標，單一水庫「蓄水率」已非判斷整體水情警訊唯一指標，正確的水情燈號「請以水利署官方網站發布訊息為準」。

副分署長陳柏宗說，氣候異常雖是客觀事實，但只要有效管理調度應對，定能發揮水資源最大效益。籲請大眾與企業，日常生活落實節約用水，共同珍惜得來不易的水資源，攜手順利度過梅雨季前的枯水期考驗。

相關新聞

嘉義團隊觀測新天體獲國際認證 爭取永久編號讓嘉義之名閃耀太陽系

嘉義市天文協會與麗江市天文協會合作「天體搜尋計畫」，團隊於2025年11月及2026年1月觀測到2顆新發現之主帶小行星，...

每年吸引數十萬遊客爭睹 台南鹿耳門聖母廟煙火秀明晚登場

每年吸引數十萬遊客的台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀，2月28日晚上登場，主辦單位表示，今年活動規模再升級，從...

南市復康巴士免費接駁參觀蘭展 連3周末假日市區加開直達車

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天至3月16日為期18天，為鼓勵身心障礙朋友踴躍參與年度花卉盛事，台南市政府提供多項無...

這些景點分送台南特色小提燈 黃偉哲現身虎頭埤籲快領取

台南市政府舉辦「小提燈定點免費發送」活動，今明兩天在虎頭埤風景區、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送。市長黃偉...

台灣國際蘭展花卉科技展開展 吸引人潮參觀

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」今天在台南後壁區農業部花卉創新園區開展，一早又湧入人潮。市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭...

