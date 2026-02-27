這些景點分送台南特色小提燈 黃偉哲現身虎頭埤籲快領取

台南市政府舉辦「小提燈定點免費發送」活動，今明兩天在虎頭埤風景區、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送。市長黃偉哲今天到虎頭埤分送，許多親子領取拍照。

黃偉哲表示，小提燈是台南元宵節重要特色活動，深受大小朋友喜愛。今年選擇本土作家的卡比胖拉，結合台南在地農產品，可愛又療癒。首發選在風景優美風景區，盼帶動觀光人潮，讓更多家庭走出戶外親近自然。

觀旅局說，今明兩天上午10點半至下午1點半在虎頭埤、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送；今天下午3至5點在中西區西市場限量發送。