這些景點分送台南特色小提燈 黃偉哲現身虎頭埤籲快領取

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南特色小提燈虎頭埤等景點分送，市長黃偉哲籲把握機會領取。圖／台南市政府提供
台南特色小提燈虎頭埤等景點分送，市長黃偉哲籲把握機會領取。圖／台南市政府提供

台南市政府舉辦「小提燈定點免費發送」活動，今明兩天在虎頭埤風景區、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送。市長黃偉哲今天到虎頭埤分送，許多親子領取拍照。

黃偉哲表示，小提燈是台南元宵節重要特色活動，深受大小朋友喜愛。今年選擇本土作家的卡比胖拉，結合台南在地農產品，可愛又療癒。首發選在風景優美風景區，盼帶動觀光人潮，讓更多家庭走出戶外親近自然。

觀旅局說，今明兩天上午10點半至下午1點半在虎頭埤、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送；今天下午3至5點在中西區西市場限量發送。

觀旅局說，今天起民眾至上述三處埤塘、北門雙春濱海遊憩區、楠西龜丹溫泉泡腳池消費滿額或拍照打卡，或前往鹽水月津港燈節、新營波光節賞燈，也可兌換限量小提燈，送完為止。

台南特色小提燈虎頭埤等景點分送，市長黃偉哲籲把握機會領取。圖／台南市政府提供
台南特色小提燈虎頭埤等景點分送，市長黃偉哲籲把握機會領取。圖／台南市政府提供
台南特色小提燈虎頭埤等景點分送，市長黃偉哲籲把握機會領取。圖／台南市政府提供
台南特色小提燈虎頭埤等景點分送，市長黃偉哲籲把握機會領取。圖／台南市政府提供
台南特色小提燈虎頭埤等景點分送，市長黃偉哲籲把握機會領取。圖／台南市政府提供
台南特色小提燈虎頭埤等景點分送，市長黃偉哲籲把握機會領取。圖／台南市政府提供

相關新聞

嘉義團隊觀測新天體獲國際認證 爭取永久編號讓嘉義之名閃耀太陽系

嘉義市天文協會與麗江市天文協會合作「天體搜尋計畫」，團隊於2025年11月及2026年1月觀測到2顆新發現之主帶小行星，...

每年吸引數十萬遊客爭睹 台南鹿耳門聖母廟煙火秀明晚登場

每年吸引數十萬遊客的台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀，2月28日晚上登場，主辦單位表示，今年活動規模再升級，從...

南市復康巴士免費接駁參觀蘭展 連3周末假日市區加開直達車

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天至3月16日為期18天，為鼓勵身心障礙朋友踴躍參與年度花卉盛事，台南市政府提供多項無...

南部水庫水情堪慮？ 南水分署澄清「蓄水率非唯一指標」

近日屢有媒體稱南部水庫蓄水率偏低，又久沒下雨、水情堪慮。水利署南區水資源分署今天澄清表示，「蓄水率非唯一指標」，正啟動「...

這些景點分送台南特色小提燈 黃偉哲現身虎頭埤籲快領取

台南市政府舉辦「小提燈定點免費發送」活動，今明兩天在虎頭埤風景區、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送。市長黃偉...

台灣國際蘭展花卉科技展開展 吸引人潮參觀

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」今天在台南後壁區農業部花卉創新園區開展，一早又湧入人潮。市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭...

