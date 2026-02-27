快訊

台灣國際蘭展花卉科技展開展 吸引人潮參觀

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣國際蘭展花卉科技展開展。記者周宗禎／攝影
台灣國際蘭展花卉科技展開展。記者周宗禎／攝影

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」今天在台南後壁區農業部花卉創新園區開展，一早又湧入人潮。市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭花產業重鎮，每六株蘭花更有一株就產自台南，地位舉足輕重。

他說，台灣國際蘭展不僅名列世界三大蘭展，更透過外貿協會精準對接，今年吸引近七成的國際新買家與超過二十國使節參訪。台灣蘭花憑藉頂尖品質與極具競爭力的價格優勢，在世界銷售版圖中站穩腳步，印證當產品實力夠強，全世界都會為你開路。

黃偉哲說，今年展期與嘉義舉辦的台灣燈會重疊，市府正研擬便捷的交通接駁，方便民眾體驗「早上賞蘭花，晚上看燈花」的雙重魅力，並可順遊附近的發跟會長對答糖廠五分車、新營波光節與月津港燈節等特色景點。

農業部花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩表示，今年首度以「雙展齊發」模式展出，整合傳統蘭花美學與前瞻科技應用，呈現台灣花卉產業的競爭力與發展潛力。

他說，展場規畫多元場域，包括綻放館、花漾館、鏈結館及幸福市集，並運用裸視3D、沉浸式影像與互動式AI科技，讓觀展者不僅欣賞花卉，更能理解花卉科技發展與市場應用。

展場也強化國際採購與交流功能，設置國際商務洽談區與外銷花卉展示區，展出台灣代表性花卉品種，如蝴蝶蘭、萬代蘭、嘉德麗雅蘭及其他出口觀賞植物，展現台灣蘭花在全球供應鏈中的關鍵角色。

農業局長李芳林表示，「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」展期自今天至3月16日共18天內容精彩豐富，攜帶寵物民眾現場也設置寵物寄放服務，期盼大家享受這趟蘭花之旅。

今年花卉科技展區特別設置「台南農產精品館」，集結在地農漁會及優質農企業的小農特色產品，逛展消費滿額，有機會獲得夜奇鴨、菜奇鴨及魚頭君等台南知名人氣迷你公仔。

活動詳情在2026台灣國際蘭展暨花卉科技展官網 （https://tios.tw/）。

台灣國際蘭展花卉科技展開展，吸引人潮參觀。圖／台南市政府提供
台灣國際蘭展花卉科技展開展，吸引人潮參觀。圖／台南市政府提供
台灣國際蘭展花卉科技展開展。記者周宗禎／攝影
台灣國際蘭展花卉科技展開展。記者周宗禎／攝影
台灣國際蘭展花卉科技展開展，圖為總冠軍。記者周宗禎／攝影
台灣國際蘭展花卉科技展開展，圖為總冠軍。記者周宗禎／攝影
台灣國際蘭展花卉科技展開展。記者周宗禎／攝影
台灣國際蘭展花卉科技展開展。記者周宗禎／攝影
台灣國際蘭展花卉科技展開展，吸引人潮參觀。圖／台南市政府提供
台灣國際蘭展花卉科技展開展，吸引人潮參觀。圖／台南市政府提供
台灣國際蘭展花卉科技展開展，吸引人潮參觀。圖／台南市政府提供
台灣國際蘭展花卉科技展開展，吸引人潮參觀。圖／台南市政府提供
台灣國際蘭展花卉科技展開展。圖／台南市政府提供
台灣國際蘭展花卉科技展開展。圖／台南市政府提供

