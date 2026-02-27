去年塞在車陣 因應鹿耳門煙火秀南市28日6區提前4小時收運垃圾

台南土城正統鹿耳門聖母廟煙火秀明晚登場，往年大批人潮湧入，周邊車流量驚人，去年垃圾車因塞車而延誤引發民怨。今年環保局超前部署、提前規劃因應措施，決定將北區、南區、安南區、中西區、安平區、佳里區等6個行政區垃圾收運時間提前4小時，確保清運順暢，將不便降至最低。

環保局表示，228連假期間垃圾收運調整如下：27日（周五）依各區平常模式清運；28日（周六）因鹿耳門聖母廟花火迎春活動實施交通管制，北區、南區、安南區、中西區、安平區、佳里區等6區垃圾收運時間提前4小時，其餘行政區維持正常清運；3月1日（周日）為例行休息日，停止收運。

安南區鹿耳門聖母廟元宵煙火秀為全國矚目盛事，每年吸引數十萬人次自各地前來觀賞，車潮龐大。去年活動適逢垃圾清運時段，垃圾車往返城西焚化爐途中嚴重受阻，家戶清運路線亦受影響，延誤長達1至2小時，引發民眾抱怨。為避免類似情況重演，今年特別調整安南區等6區收運時間，盼市民配合，共同維護市容整潔。

環保局長許仁澤提醒，連假期間民眾居家聚會增多，產生垃圾量也相對增加，呼籲市民務必落實資源回收與廚餘分類，減少垃圾體積。特別是參與聖母廟煙火活動的遊客，請展現公民素養，「垃圾不落地」，利用會場設置的垃圾桶或自行帶回處理，共同維護府城的整潔形象，市民朋友若對收運時間有任何疑問，可利用「台南環保通」APP查詢即時動態，以免錯過收運時段。