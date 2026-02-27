快訊

地下室塗樹脂疑通風不良釀工人不適 高雄好市多工地遭勒令停工檢查

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

傳劉世芳接受陸企高管外甥政治獻金 陸國台辦：正依法依規查處

聽新聞
0:00 / 0:00

去年塞在車陣 因應鹿耳門煙火秀南市28日6區提前4小時收運垃圾

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
因應鹿耳門聖母廟煙火秀，台南市環保局公告6區提前4小時收運垃圾。圖／台南市環保局提供
因應鹿耳門聖母廟煙火秀，台南市環保局公告6區提前4小時收運垃圾。圖／台南市環保局提供

台南土城正統鹿耳門聖母廟煙火秀明晚登場，往年大批人潮湧入，周邊車流量驚人，去年垃圾車因塞車而延誤引發民怨。今年環保局超前部署、提前規劃因應措施，決定將北區、南區、安南區、中西區、安平區、佳里區等6個行政區垃圾收運時間提前4小時，確保清運順暢，將不便降至最低。

環保局表示，228連假期間垃圾收運調整如下：27日（周五）依各區平常模式清運；28日（周六）因鹿耳門聖母廟花火迎春活動實施交通管制，北區、南區、安南區、中西區、安平區、佳里區等6區垃圾收運時間提前4小時，其餘行政區維持正常清運；3月1日（周日）為例行休息日，停止收運。

安南區鹿耳門聖母廟元宵煙火秀為全國矚目盛事，每年吸引數十萬人次自各地前來觀賞，車潮龐大。去年活動適逢垃圾清運時段，垃圾車往返城西焚化爐途中嚴重受阻，家戶清運路線亦受影響，延誤長達1至2小時，引發民眾抱怨。為避免類似情況重演，今年特別調整安南區等6區收運時間，盼市民配合，共同維護市容整潔。

環保局長許仁澤提醒，連假期間民眾居家聚會增多，產生垃圾量也相對增加，呼籲市民務必落實資源回收與廚餘分類，減少垃圾體積。特別是參與聖母廟煙火活動的遊客，請展現公民素養，「垃圾不落地」，利用會場設置的垃圾桶或自行帶回處理，共同維護府城的整潔形象，市民朋友若對收運時間有任何疑問，可利用「台南環保通」APP查詢即時動態，以免錯過收運時段。

延伸閱讀

每年吸引數十萬遊客爭睹 台南鹿耳門聖母廟煙火秀明晚登場

迎接228連假 桃園市政府：清潔隊正常收運垃圾

因應聖母廟高空煙火 台南6區2月28日提前4小時收垃圾

宜蘭員山水鄉光影慶元宵3大亮點 踩街、藝人演出最後煙火秀壓軸

相關新聞

嘉義團隊觀測新天體獲國際認證 爭取永久編號讓嘉義之名閃耀太陽系

嘉義市天文協會與麗江市天文協會合作「天體搜尋計畫」，團隊於2025年11月及2026年1月觀測到2顆新發現之主帶小行星，...

每年吸引數十萬遊客爭睹 台南鹿耳門聖母廟煙火秀明晚登場

每年吸引數十萬遊客的台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀，2月28日晚上登場，主辦單位表示，今年活動規模再升級，從...

台灣國際蘭展花卉科技展開展 吸引人潮參觀

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」今天在台南後壁區農業部花卉創新園區開展，一早又湧入人潮。市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭...

去年塞在車陣 因應鹿耳門煙火秀南市28日6區提前4小時收運垃圾

台南土城正統鹿耳門聖母廟煙火秀明晚登場，往年大批人潮湧入，周邊車流量驚人，去年垃圾車因塞車而延誤引發民怨。今年環保局超前...

影／返鄉農夫自然農法種出4台斤地瓜王 土撥鼠也回來了

台南新化地瓜農黃瑞泰8年前因父親過世毅然辭去長榮大學網管工作，返鄉接手祖傳農地，並決定走一條不一樣的路，堅持自然農法友善...

2026台灣國際蘭展開展 大批民眾入園賞蘭

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天在台南市後壁區農業部花卉創新園區開展，吸引大批民眾入園賞蘭；台南市長黃偉哲表示，「只...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。