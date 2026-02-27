影／返鄉農夫自然農法種出4台斤地瓜王 土撥鼠也回來了

台南新化地瓜農黃瑞泰8年前因父親過世毅然辭去長榮大學網管工作，返鄉接手祖傳農地，並決定走一條不一樣的路，堅持自然農法友善無毒種植，今年他種出4台斤「地瓜王」，證明「不施肥不用農藥」也有不錯的收成，加上生態豐富，社區的小學也來辦食農教育，今年還捐出地瓜義煮做公益。

52歲的黃瑞泰經營的農地位在新化北勢一帶，從祖父輩起皆務農，父親過世後，不忍農地荒廢無人接手，他思考半年決定回來務農，因為等到退休就無體力了。初期曾經使用有機肥料改良土壤，並拜訪雲林自然農法農友學習，近三、四年地瓜田完全不施肥、不用農藥，只在土壤太乾時才灌溉。

黃瑞泰說，地瓜也是「看天吃飯」，去年天氣寒冷低溫10度以下，地瓜就會停止生長，收成不好，今年氣候溫暖宜人又少雨水，收成往年年好，且採用自然農友農地生態也隨之回復，小時候見過的土撥鼠也回來了，非常驚喜，還有環頸雉、蛇、田鼠及黑翅鳶等造訪，田裡蚯蚓數量也大增，生態活力明顯提升。

「地瓜是養生食物，不希望消費者吃到農藥」，另外就是「成就感」，黃瑞泰種植的是台農57號黃金地瓜，除了土壤會送農改場檢驗，還通過411項無農藥殘留檢驗。黃瑞泰也學習使用AI網路行銷，採宅配方式，未來要建立務農SOP，提高管理效率，建立自有品牌，並號召更多有志的農友加入。