影／返鄉農夫自然農法種出4台斤地瓜王 土撥鼠也回來了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化地瓜農黃瑞泰8年前辭掉在大學的工作，返鄉接下父親農地，並堅持自然農法友善種植，今年種出4台斤重的地瓜王。記者吳淑玲／攝影
台南新化地瓜農黃瑞泰8年前辭掉在大學的工作，返鄉接下父親農地，並堅持自然農法友善種植，今年種出4台斤重的地瓜王。記者吳淑玲／攝影

台南新化地瓜農黃瑞泰8年前因父親過世毅然辭去長榮大學網管工作，返鄉接手祖傳農地，並決定走一條不一樣的路，堅持自然農法友善無毒種植，今年他種出4台斤「地瓜王」，證明「不施肥不用農藥」也有不錯的收成，加上生態豐富，社區的小學也來辦食農教育，今年還捐出地瓜義煮做公益。

52歲的黃瑞泰經營的農地位在新化北勢一帶，從祖父輩起皆務農，父親過世後，不忍農地荒廢無人接手，他思考半年決定回來務農，因為等到退休就無體力了。初期曾經使用有機肥料改良土壤，並拜訪雲林自然農法農友學習，近三、四年地瓜田完全不施肥、不用農藥，只在土壤太乾時才灌溉。

黃瑞泰說，地瓜也是「看天吃飯」，去年天氣寒冷低溫10度以下，地瓜就會停止生長，收成不好，今年氣候溫暖宜人又少雨水，收成往年年好，且採用自然農友農地生態也隨之回復，小時候見過的土撥鼠也回來了，非常驚喜，還有環頸雉、蛇、田鼠及黑翅鳶等造訪，田裡蚯蚓數量也大增，生態活力明顯提升。

「地瓜是養生食物，不希望消費者吃到農藥」，另外就是「成就感」，黃瑞泰種植的是台農57號黃金地瓜，除了土壤會送農改場檢驗，還通過411項無農藥殘留檢驗。黃瑞泰也學習使用AI網路行銷，採宅配方式，未來要建立務農SOP，提高管理效率，建立自有品牌，並號召更多有志的農友加入。

農曆年後立春正值地瓜採收季，黃瑞泰今年首批收成的台農57號黃金地瓜，通過411項無農藥殘留檢驗。他與好友有愛心總舖師之稱的蔡瑞成年前到善化平安站做義工受到感動，決定在3月2日生日當天，將地瓜製成地瓜湯圓，與寒士分享暖心餐點，並附贈每人一包黃金地瓜。

台南新化地瓜農黃瑞泰堅持自然農法友善種植，今年種出4台斤重的地瓜王。記者吳淑玲／攝影
台南新化地瓜農黃瑞泰堅持自然農法友善種植，今年種出4台斤重的地瓜王。記者吳淑玲／攝影

