聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義團隊觀測新天體獲國際認證，爭取永久編號讓嘉義之名閃耀太陽系。圖／嘉義市政府提供
嘉義市天文協會與麗江市天文協會合作「天體搜尋計畫」，團隊於2025年11月及2026年1月觀測到2顆新發現之主帶小行星，獲國際小行星中心（MPC）給予臨時編號。未來完成3次以上回歸追蹤並取得永久編號後，嘉義團隊將擁有正式命名權，規畫連結在地文化讓「嘉義」閃耀太陽系。

市長黃敏惠表示，民間社團展現堅強專業研發能量，正是嘉義市落實教育願景的成果。

這項科研突破是嘉義市天文協會自1987年創會以來，邁入40周年前夕的重大里程碑，也是民間天文社團參與新天體發現的首例。

教育處長郭添財表示，此次成功發現2顆新小行星意義非凡，是一堂生動且真實的科學教育示範課，讓孩子看見只要持續投入與專業累積，地方城市的民間團體也能站上國際舞台，貢獻人類天文知識。

嘉義市天文協會理事長也是蘭潭國小校長邱榮輝表示，協會走過40年歲月，從最初在街頭推廣觀星，到現在能與國際接軌並參與新天體發現，這2顆小行星的誕生見證了協會的成熟與突破。

邱榮輝指出，此成果源於嘉義市天文協會主導的觀測規畫，並與麗江市天文協會合作設備維護。依據國際規則，未來取得永久編號後，嘉義團隊將擁有正式命名權，屆時將思考如何連結嘉義在地文化，讓嘉義之名閃耀於太陽系。

