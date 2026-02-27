每年吸引數十萬遊客爭睹 台南鹿耳門聖母廟煙火秀明晚登場

每年吸引數十萬遊客的台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」高空煙火秀，2月28日晚上登場，主辦單位表示，今年活動規模再升級，從白天到夜晚精彩不間斷，融合傳統民俗儀式與現代科技展演，打造兼具文化底蘊與視覺震撼的春節盛典。

廟方表示，活動內容涵蓋新春參拜祈福、象徵五穀豐登與百業興旺的「搶春牛」儀式，以及壓軸登場的國際級高空煙火秀與無人機燈光展演，展現傳統與科技交織的節慶氛圍。

廟方指出，「搶春牛」為年度重頭戲之一，寓意來年豐收與好運，但活動過程較為激烈，提醒老弱婦孺避免靠近，以策安全。晚間煙火與無人機燈光大秀，則將以高空立體編排與創意圖像設計，為現場民眾帶來震撼視覺饗宴。

鹿耳門聖母廟28日晚間7時45分開幕啟炮，結合無人機與高空煙火。8時5分起兩梯次蜂炮各六門施放，中間與結束前穿插高空煙火，活動至晚間9時55分，掀起元宵最高潮。

晚上7時45分至8時5分舉行開幕啟炮儀式，結合無人機展演與高空煙火揭開序幕，透過科技燈光編隊與傳統火炮交織，營造震撼視覺效果。晚間8時5分至8時45分為第一梯次蜂炮，共六門齊發；8時45分至9時接續施放第一梯次高空煙火，拉高夜空層次。

晚間9時至9時40分放第二梯次蜂炮，同樣六門輪番上陣；9時40分至9時55分施放第二梯次高空煙火，為整晚活動畫下句點。

因應活動當日龐大人潮，主辦單位呼籲民眾提早入場，盡量搭乘大眾運輸或共乘前往，並配合現場交通與人流管制措施。廟方也設置救護站，如有身體不適應立即向工作人員或醫護人員求助。

因應2月28日鹿耳門聖母廟周邊活動人潮，也將交通管制，當日上午起分階段實施人車管制，首波人車全面管制自上午8時起至午夜12時止，管制路段為台江大道（青砂街口至城北路口），期間禁止所有人車進入。

晚間6時至11時，針對車流較為集中的廟埕周邊，實施車輛禁止進入措施，範圍包括城安路（鹿耳門聖母廟周邊路段）、城北路（銜接城安路至台江大道段），以及安中路往城安路口部分路段；該時段僅限車輛管制，行人仍可通行。

此外，自上午10時至午夜12時，青砂街（台江大道至城西街段）及城北路部分路段列為彈性交通管制區，將視現場人車流量機動調整通行方式。

警方並於城北路、城安路、安明路及安中路等主要路口設置交通管制點，車輛分流與引導，降低壅塞風險。