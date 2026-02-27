快訊

2026台灣國際蘭展開展 大批民眾入園賞蘭

中央社／ 台南27日電
2026台灣國際蘭展暨花卉科技展2月26日晚上正式開幕，將展出到3月16日。今年主辦單位以綻放台灣為主題，整合AI科技、沉浸式展演與專業商務平台，呈現台灣花卉走向世界的多元樣貌。中通社
2026台灣國際蘭展暨花卉科技展2月26日晚上正式開幕，將展出到3月16日。今年主辦單位以綻放台灣為主題，整合AI科技、沉浸式展演與專業商務平台，呈現台灣花卉走向世界的多元樣貌。中通社

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天在台南市後壁區農業部花卉創新園區開展，吸引大批民眾入園賞蘭；台南市長黃偉哲表示，「只要實力夠強，全世界都會為你開路」。

總統賴清德昨晚啟動2026台灣國際蘭展暨花卉科技展，今天正式開展，展期至3月16日共18天；今年首度以「雙展齊發」模式，整合傳統蘭花美學與前瞻科技應用，呈現台灣花卉產業競爭力和發展潛力。

蘭展規劃綻放館、花漾館、鏈結館及幸福市集等多元場域，並運用裸視3D、沉浸式影像與互動式AI科技，讓觀展者欣賞花卉，也理解花卉科技發展與市場應用。

展覽也強化國際採購與交流功能，設置國際商務洽談區與外銷花卉展示區，展出台灣代表性花卉品種，包括蝴蝶蘭、萬代蘭、嘉德麗雅蘭及其他出口觀賞植物，展現台灣蘭花在全球供應鏈的關鍵角色。

黃偉哲到場開園賞蘭，他表示，台灣是全球蘭花產業重鎮，每6株蘭花有1株來自台南，台灣國際蘭展更名列世界3大蘭展；今年蘭展將吸引近7成國際新買家以及逾20國使節參訪。台灣蘭花憑藉頂尖品質和極具競爭力價格優勢，在世界銷售版圖站穩腳步。

