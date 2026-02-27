斗南「救薯挖掘戰」網路報名秒殺 3月7日現場還有機會

雲林縣斗南鎮馬鈴薯進入產季，受惠種植期間氣候平順，今年品質與賣相大幅提升，為推廣優質農產，鎮公所將於3月7日舉辦「斗南馬鈴薯節」，最受期待的「救薯挖掘戰」開放網路報名，限額600名已秒殺額滿。想體驗「地底挖寶」樂趣的民眾可到現場排隊體驗。

今年斗南馬鈴薯節選在他里霧埤公園舉行，重頭戲「救薯挖掘戰」總計提供千人名額，其中600名採網路預約，本月25日開放報名不久即額滿，公所表示，未報名者，當天也可至現場排隊，領取小提袋下田採薯。

縣府農業處長魏勝德說，斗南是台灣馬鈴薯的重要產地，種植面積高達450公頃；斗南鎮長沈暉勛表示，今年馬鈴薯生長狀況平順，收成不錯，裂果不多，農民的辛苦獲得代價。

立委張嘉郡是馬鈴薯美食愛好者，認為馬鈴薯無論作為主食或佐餐都很適合，她大讚雲林1200公頃的馬鈴薯，斗南占近4成，且品質精良，已成功外銷日本，是名副其實的雲林之光。

雲林縣副縣長謝淑亞則形容馬鈴薯為「地下的蘋果」，且國內市售洋芋片，原料大多來自斗南馬鈴薯。

3月7日斗南馬鈴薯節活動當天，除了挖馬鈴薯，現場更也有適合親子同樂的「集章遊薯國」闖關活動，以及魔術秀、泡泡秀與雜耍演出。