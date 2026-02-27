快訊

台灣女童在東京澀谷遭路人狠撞 網點名日本4地常見：專挑女性小孩

「回到未來」男星遭指家暴6大罪！前女友控「性奴剝削勞力」本人反擊

鐵飯碗不香！日本醫學系報考降溫 「文科回歸」現象明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

斗南「救薯挖掘戰」網路報名秒殺 3月7日現場還有機會

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮馬鈴薯節將登場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮馬鈴薯節將登場。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南鎮馬鈴薯進入產季，受惠種植期間氣候平順，今年品質與賣相大幅提升，為推廣優質農產，鎮公所將於3月7日舉辦「斗南馬鈴薯節」，最受期待的「救薯挖掘戰」開放網路報名，限額600名已秒殺額滿。想體驗「地底挖寶」樂趣的民眾可到現場排隊體驗。

今年斗南馬鈴薯節選在他里霧埤公園舉行，重頭戲「救薯挖掘戰」總計提供千人名額，其中600名採網路預約，本月25日開放報名不久即額滿，公所表示，未報名者，當天也可至現場排隊，領取小提袋下田採薯。

縣府農業處長魏勝德說，斗南是台灣馬鈴薯的重要產地，種植面積高達450公頃；斗南鎮長沈暉勛表示，今年馬鈴薯生長狀況平順，收成不錯，裂果不多，農民的辛苦獲得代價。

立委張嘉郡是馬鈴薯美食愛好者，認為馬鈴薯無論作為主食或佐餐都很適合，她大讚雲林1200公頃的馬鈴薯，斗南占近4成，且品質精良，已成功外銷日本，是名副其實的雲林之光。

雲林縣副縣長謝淑亞則形容馬鈴薯為「地下的蘋果」，且國內市售洋芋片，原料大多來自斗南馬鈴薯。

3月7日斗南馬鈴薯節活動當天，除了挖馬鈴薯，現場更也有適合親子同樂的「集章遊薯國」闖關活動，以及魔術秀、泡泡秀與雜耍演出。

沈暉勛表示，當天美食區準備了令人垂涎的薯條、薯餅、可樂餅，以及獨特的「馬鈴薯圓」甜湯，讓參與民眾從產地到餐桌，全方位體驗斗南馬鈴薯的魅力。

雲林縣斗南鎮盛產馬鈴薯，市售洋芋片許多原料來自於此。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮盛產馬鈴薯，市售洋芋片許多原料來自於此。記者陳雅玲／攝影

延伸閱讀

影／工程師徹夜排隊奧援中華隊 只為拿張育成簽名海報

全台訂房王在雲林！春節湧345萬人次 228連假瘋雲林訂房再奪冠

吃鼎泰豐不想排隊？ 內行點名北部這2間分店：幾乎不用等

雲林縣府協調50間診所春節不打烊 6大醫院加開傳染病特別門診

相關新聞

斗南「救薯挖掘戰」網路報名秒殺 3月7日現場還有機會

雲林縣斗南鎮馬鈴薯進入產季，受惠種植期間氣候平順，今年品質與賣相大幅提升，為推廣優質農產，鎮公所將於3月7日舉辦「斗南馬...

台灣蘭展限定「五分車」每天14班次 10分鐘直達會場

台灣國際蘭展暨花卉科技展明天於台南後壁區嬌豔開展。台糖烏樹林休閒園區特別推出「蘭展限定五分車」，只要10分鐘就載遊客直達...

潘冀團隊奪嘉市圖書總館設計競圖首獎 30億打造文化新稜線地標

嘉義市推動十大旗艦計畫「文化新基地」邁出關鍵一步，嘉義市圖書館總館園區設計競圖結果揭曉，由潘冀聯合建築師事務所自21組優...

阿里山地久吊橋近30年建物老化 阿管處斥資整修強化安全觀光

阿里山公路起點具代表性的地標地久吊橋，因使用近30年且受地震影響導致構件損壞，今天辦理改善工程開工祈福典禮。阿里山國家風...

台灣燈會3月3日嘉義縣登場 衛生局規畫燈區全面禁菸

台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場及周邊場域舉行，嘉縣衛生局為營造清新賞燈環境，規畫燈區全面禁菸。衛生局...

台南元宵節迎春牛、放蜂炮 賞蜂炮最高原則全身緊緊包裹

元宵節將屆，台南市正統鹿耳門聖母廟將於2月28日舉辦「2026元宵花火迎春牛」活動，鹽水武廟3月3日則將舉辦「115年迎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。