台灣蘭展限定「五分車」每天14班次 10分鐘直達會場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台糖烏樹林推「蘭展期間限定五分車」，全日共14班次10分鐘即直達會場。圖／台糖公司提供
台糖烏樹林推「蘭展期間限定五分車」，全日共14班次10分鐘即直達會場。圖／台糖公司提供

台灣國際蘭展暨花卉科技展明天於台南後壁區嬌豔開展。台糖烏樹林休閒園區特別推出「蘭展限定五分車」，只要10分鐘就載遊客直達蘭展活動會場，免去停車之苦，還能飽覽沿途田園風光，是民眾逛蘭展的最佳選擇。即日起至3月16日歡迎搭乘台糖烏樹林五分車，前往花卉創新園區欣賞美麗的蘭花展。

台糖表示，台灣國際蘭展是國際花卉界年度盛事，每年都吸引超過百萬人次國際買家與遊客到場賞蘭及買花，停車即是最大的問題，因此鄰近活動會場的台糖烏樹林休閒園區特別開設五分車，載遊客往返國際蘭展會場，單程只要10分鐘，沿途富有景色宜人的田園風光，並有專人提供導覽解說服務，讓民眾在逛蘭展的同時也有機會體驗觀光五分車的魅力，更省去找車位之苦。

台糖表示，2月27日起至3月16日，每日共有14班次列車往返烏樹林休閒園區及國際蘭展會場，第一班從烏樹林出發的列車為早上9點，除正中午外每整點發車，末班車為下午4點；首班從國際蘭展會場開往烏樹林的列車為9時30分，同樣每隔1小時一班(中午12時30分休息)，最晚的發車時間為下午4時30分。

台糖指出，蘭展限定五分車來回全票票價為100元，優待票50元，烏樹林車站售票處亦有販售蘭展門票，每張150元。蘭展期間，持蘭展票根逛烏樹林休閒園區鐵道博物館可另享門票優惠，園區內還有刺激有趣又饒富教育意義的地震體驗館，並有販售台糖各式優質產品。蘭展期間歡迎民眾選搭烏樹林五分車前往逛展。

台糖烏樹林推「蘭展期間限定五分車」，全日共14班次10分鐘即直達會場。圖／台糖公司提供
台糖烏樹林推「蘭展期間限定五分車」，全日共14班次10分鐘即直達會場。圖／台糖公司提供

蘭展 五分車

相關新聞

逾2萬5千跑者3月1日齊聚台南古都馬 「全台最豪華美食補給」曝光

邁入20周年的台南古都國際半程馬拉松3月1日上午5時30分在永華市政中心開跑，報名人數再創歷史新高，2萬5289名跑者共...

台南蘭展明登場 打造沉浸式體驗

二○二六台灣國際蘭展暨花卉科技展明起至三月十六日，在台南市後壁花卉創新園區登場，今年首度雙展合一，以「綻放台灣」為主題，...

台灣蘭展限定「五分車」每天14班次 10分鐘直達會場

台灣國際蘭展暨花卉科技展明天於台南後壁區嬌豔開展。台糖烏樹林休閒園區特別推出「蘭展限定五分車」，只要10分鐘就載遊客直達...

潘冀團隊奪嘉市圖書總館設計競圖首獎 30億打造文化新稜線地標

嘉義市推動十大旗艦計畫「文化新基地」邁出關鍵一步，嘉義市圖書館總館園區設計競圖結果揭曉，由潘冀聯合建築師事務所自21組優...

阿里山地久吊橋近30年建物老化 阿管處斥資整修強化安全觀光

阿里山公路起點具代表性的地標地久吊橋，因使用近30年且受地震影響導致構件損壞，今天辦理改善工程開工祈福典禮。阿里山國家風...

台灣燈會3月3日嘉義縣登場 衛生局規畫燈區全面禁菸

台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場及周邊場域舉行，嘉縣衛生局為營造清新賞燈環境，規畫燈區全面禁菸。衛生局...

