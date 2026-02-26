潘冀團隊奪嘉市圖書總館設計競圖首獎 30億打造文化新稜線地標

嘉義市推動十大旗艦計畫「文化新基地」邁出關鍵一步，嘉義市圖書館總館園區設計競圖結果揭曉，由潘冀聯合建築師事務所自21組優秀團隊脫穎而出，奪下首獎。市府下午舉行頒獎典禮，市長黃敏惠表揚5組優勝團隊，宣示將打造承載城市記憶、彰顯人文底蘊嶄新文化地標。

首獎作品「嘉義文化新稜線」以木都歷史為主軸，提出水綠景觀、文化共融、人本環境及城市活化四大策略，透過「文化梭織」概念串聯綠帶與藍帶，整合林業、鐵道與人文記憶，重塑場域精神，使建築成為匯聚城市能量的文化樞紐。

黃敏惠表示，競圖匯聚國內頂尖建築專業能量，入圍決選5組團隊皆以細膩設計語彙回應在地文化，融合都市縫合、永續理念與智慧科技應用，為嘉義描繪兼具美學與實用機能知識場域。市府以「文化新絲路2.0」串聯嘉義車站、雙園雙館與文藝森粼等節點，結合346巷都更案與周邊景觀資源，整合教育、文創及觀光機能，打造複合型「知識經濟生活園區」，帶動區域升級與城市轉型。

第2名由吳嘉栩建築師事務所以「水漾巨木、月光寶盒」獲得，第3名為九典聯合建築師事務所提出的「嘉門．嘉園」。佳作由郭自強建築師事務所「山之門」及仲觀聯合建築師事務所「木都之韻，重巒之頁」獲選。

文化局指出，基地位於北興國中對面「嘉義機六」用地，面積約3.21公頃，將規畫智慧化圖書館及中型多功能表演廳，設置典藏書庫、智慧科技設施、「嘉義學」主題展示區與全齡共學空間，並結合商業服務與戶外探索設施，打造融合學習、休憩與觀光的「文化大客廳」。

本案總工程經費約30.95億元，獲教育部補助5.4億元。市府表示，後續將盡速完成簽約及細部設計作業，落實品質與進度管理，讓總館園區成為支撐嘉義下一個百年的文化基石，為城市寫下嶄新篇章。