台灣燈會3月3日嘉義縣登場 衛生局規畫燈區全面禁菸
台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場及周邊場域舉行，嘉縣衛生局為營造清新賞燈環境，規畫燈區全面禁菸。衛生局在燈區外圍設置3處吸菸區，分別位於特色市集北方、縣府舞台區飛天馬東側及議會前停車場，呼籲吸菸民眾配合，共同維護優質健康的無菸環境。
衛生局表示，吸菸有害健康，長期吸菸不論是紙菸、電子煙或加熱菸，都會導致肺癌、心血管及呼吸系統等重大疾病，且二手菸與三手菸也會對旁人造成健康風險。嘉義縣目前有66家戒菸機構提供服務，並提供戒菸4大妙招：深呼吸15次、喝一杯冷水、用力伸懶腰或原地跳躍15分、刷牙或洗臉，協助民眾遠離菸品誘惑。
局長趙紋華表示，燈區全面禁菸以維護大眾健康，請民眾不要在展區抽菸。吸菸傷身也傷荷包，建議吸菸者及早戒菸並尋求專業醫療協助，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63諮詢，由各鄉鎮市衛生所提供協助。縣府期盼透過無菸環境的營造，讓全國遊客對燈會留下美好印象。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
