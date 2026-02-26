快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

台灣燈會3月3日嘉義縣登場 衛生局規畫燈區全面禁菸

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局於燈區外圍設3處吸菸區，呼籲民眾配合無菸賞燈。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局於燈區外圍設3處吸菸區，呼籲民眾配合無菸賞燈。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場及周邊場域舉行，嘉縣衛生局為營造清新賞燈環境，規畫燈區全面禁菸。衛生局在燈區外圍設置3處吸菸區，分別位於特色市集北方、縣府舞台區飛天馬東側及議會前停車場，呼籲吸菸民眾配合，共同維護優質健康的無菸環境。

衛生局表示，吸菸有害健康，長期吸菸不論是紙菸、電子煙或加熱菸，都會導致肺癌、心血管及呼吸系統等重大疾病，且二手菸與三手菸也會對旁人造成健康風險。嘉義縣目前有66家戒菸機構提供服務，並提供戒菸4大妙招：深呼吸15次、喝一杯冷水、用力伸懶腰或原地跳躍15分、刷牙或洗臉，協助民眾遠離菸品誘惑。

局長趙紋華表示，燈區全面禁菸以維護大眾健康，請民眾不要在展區抽菸。吸菸傷身也傷荷包，建議吸菸者及早戒菸並尋求專業醫療協助，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63諮詢，由各鄉鎮市衛生所提供協助。縣府期盼透過無菸環境的營造，讓全國遊客對燈會留下美好印象。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義縣衛生局於燈區外圍設3處吸菸區，呼籲民眾配合無菸賞燈。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局於燈區外圍設3處吸菸區，呼籲民眾配合無菸賞燈。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會3月3日嘉義縣登場，衛生局規畫燈區全面禁菸。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會3月3日嘉義縣登場，衛生局規畫燈區全面禁菸。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 戒菸 台灣燈會 禁菸 嘉義 加熱菸

延伸閱讀

鄭麗文嘉義縣黨部新春團拜 喊話農業大縣要翻轉

談無菸城市遭圍剿 吳欣岱再上火線澄清非吸菸者…是提政策解方

影／台北燈節點燈 蔣萬安谷立言互動熱絡

吳欣岱提走3分鐘就有吸菸區 北市：不就跟沒禁沒兩樣？

相關新聞

逾2萬5千跑者3月1日齊聚台南古都馬 「全台最豪華美食補給」曝光

邁入20周年的台南古都國際半程馬拉松3月1日上午5時30分在永華市政中心開跑，報名人數再創歷史新高，2萬5289名跑者共...

台南蘭展明登場 打造沉浸式體驗

二○二六台灣國際蘭展暨花卉科技展明起至三月十六日，在台南市後壁花卉創新園區登場，今年首度雙展合一，以「綻放台灣」為主題，...

台灣蘭展限定「五分車」每天14班次 10分鐘直達會場

台灣國際蘭展暨花卉科技展明天於台南後壁區嬌豔開展。台糖烏樹林休閒園區特別推出「蘭展限定五分車」，只要10分鐘就載遊客直達...

潘冀團隊奪嘉市圖書總館設計競圖首獎 30億打造文化新稜線地標

嘉義市推動十大旗艦計畫「文化新基地」邁出關鍵一步，嘉義市圖書館總館園區設計競圖結果揭曉，由潘冀聯合建築師事務所自21組優...

阿里山地久吊橋近30年建物老化 阿管處斥資整修強化安全觀光

阿里山公路起點具代表性的地標地久吊橋，因使用近30年且受地震影響導致構件損壞，今天辦理改善工程開工祈福典禮。阿里山國家風...

台灣燈會3月3日嘉義縣登場 衛生局規畫燈區全面禁菸

台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場及周邊場域舉行，嘉縣衛生局為營造清新賞燈環境，規畫燈區全面禁菸。衛生局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。