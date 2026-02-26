快訊

阿里山地久吊橋近30年建物老化 阿管處斥資整修強化安全觀光

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山公路起點具代表性的地標地久吊橋，因使用近30年且受地震影響導致構件損壞，今天辦理改善工程開工祈福典禮。阿里山國家風景區管理處編列經費進行全面整修，預計2027年下半年完工，屆時將落實全齡友善的通行環境，並串聯周邊景點帶動觀光。

阿里山管理處處長龔峰祥表示，地久吊橋承載無數旅人記憶，是串聯觸口遊客中心與周邊步道的重要節點，未來完工後將串聯逐鹿文創園區、牛埔仔園區與觸口周邊景點，形成完整旅遊環線，為地方觀光注入新動能。

地久吊橋自1996年啟用至今，2024年11月地震後特別檢測發現，木縱梁多處腐朽且安全構件局部斷裂。為提升公共安全，阿里山管理處2025年啟動改建工程設計，今天邀請番路鄉長蕭博勝、鄉代表會主席林宜清、觸口村長鄭建泰及地方鄉親觀禮。

這次工程特別納入通用設計理念，打造無障礙且平整的通行空間，消除與台18線路面的高低差，讓高齡者、行動不便者及親子族群皆能安心通行。施工期間將採分階段進行，秉持安全第一與景觀融合原則，降低對地方觀光影響，強化阿里山入口門戶意象。

阿里山 吊橋 通用設計 景點 步道

