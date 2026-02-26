補助5,128萬元 內政部打通六輕通勤動脈、明年元月完工

內政部政務次長董建宏26日出席雲林縣東勢鄉「康安路道路拓寬工程動土典禮」。董建宏表示，康安路早在民國72年就規劃為15公尺寬的計畫道路，卻遲未拓寬，終於在內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」補助下，中央負擔5,128萬2,000元，地方自籌905萬元，總經費6,033萬2,000元的拓寬工程今日正式動土，預計明年1月完工。

董建宏指出，內政部相當重視雲林縣道路改善與人行環境品質的提升，本路段當初因地方發展未達開闢需求，直到東西向快速道路開通後，現已成為東勢鄉通往台78線東西向快速公路及六輕工業區重要的幹道之一，透過道路拓寬工程將大幅提升該連絡道之便捷與安全性，同時保障沿線居民生命財產安全。

內政部對於雲林縣相關補助，自110年起即透過生活圈道路交通系統、提升道路品質2.0、永續提升人行安全、校園周邊暨行車安全道路改善及均衡城鄉村里道路改善等計畫，補助案件累計215案，補助金額超過53億餘元，協助縣內多項重要道路改善工程，展現中央支持地方建設的決心。未來中央將持續與地方合作，協助盤點、推動優先交通工程，以人本無障礙與環境整合的現代城市路網設計理念，共同打造安全、便捷宜居的生活圈交通路網，更貼近民眾的真正需求。

董建宏說明，康安路從與富農北路交會處起至北環東路止，目前僅8~13公尺路幅，不僅轉彎半徑不足，也常造成大型車輛進出困難，車禍風險也大幅提高，拓寬工程規劃全長約271.53公尺，將路幅從原本8~13公尺拓寬為15公尺，配置雙向各2車道、側溝與排水設施，並設有長146公尺、寬1.5公尺的單側人行道與9盞路燈，搭配交通標線及號誌改善，預期將有效紓解台78線東西向快速公路下交流道至東勢鄉市區的交通，改善後的排水系統也可望解決沿線農田長期淹水的問題，對促進地方發展與保障居民安全皆具重要意義。

內政部進一步表示，本工程全線採用瀝青刨除再生等綠色建材，兼顧公共建設效能及環境友善性，不僅提升道路耐久性，也有助降低資源消耗與碳排放，落實節能減碳與永續理念。

26日出席貴賓，包括內政部政務次長董建宏、雲林縣長張麗善、立委劉建國、立委張嘉郡、東勢鄉長張健福、鄉民代表會主席劉家瑋及副主席吳金福、雲林縣警察局臺西分局長邱錦堂、內政部國土管理署都市基礎工程組副組長趙啟宏等共同見證康安路道路拓寬工程正式動土，期盼透過中央與地方共同努力，讓交通基礎建設更完善、居民生活更安心。