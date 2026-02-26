台南元宵節迎春牛、放蜂炮 賞蜂炮最高原則全身緊緊包裹

元宵節將屆，台南市正統鹿耳門聖母廟將於2月28日舉辦「2026元宵花火迎春牛」活動，鹽水武廟3月3日則將舉辦「115年迎元宵放蜂炮」活動，高空煙火及犁蜂炮，刺激可期，預計吸引數十萬人次共襄盛舉。消防局呼籲觀賞蜂炮務必裝備齊全，最高原則就是將全身緊緊包裹。

消防局長楊宗林呼籲，參與元宵節民俗活動的民眾務必注意自身安全，同時，為了安全起見須裝備齊全，應戴上全罩式安全帽，並穿著高領束袖棉質厚上衣，下擺紮入褲子，避免鈕扣式上衣，脖子部分以圍巾包住，以免蜂炮由空隙進入。

另戴上厚質棉紗手套，腳部束口式棉質厚褲子，厚質棉襪，高筒、厚底安全鞋並戴口罩，阻隔蜂炮造成的懸浮微粒。

他說，若嫌安全帽太悶熱，可以帽子、護目鏡、口罩替代，最高原則就是將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露在外。

消防局指出，民眾施放爆竹煙火時應注意安全，且小朋友施放爆竹時，必須由家長陪同。依爆竹煙火管理條例第13條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。違反者將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

同時，為保護兒童施放安全，內政部也公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性一般爆竹煙火，不得販賣給兒童，違反者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局提醒，若民眾發現有不肖業者販售來路不明的爆竹煙火，請立即向消防單位通報，檢舉電話請撥打119。