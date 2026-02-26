因應聖母廟高空煙火 台南6區2月28日提前4小時收垃圾

快訊

中央社／ 台南26日電

因應聖母廟迎春牛及高空煙火活動，台南市政府今天宣布，北區、南區、安南區、中西區、安平區及佳里區等6個行政區，當天提前4小時收運垃圾。

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟春節迎春牛及高空煙火活動2月28日登場，市警第三分局已公布進場、離場、停車等周遭交通資訊，預定當天下午4時起執行交通管制，直到活動結束。

此外，南市府環保局今天也發布新聞稿指出，過往聖母廟高空煙火秀吸引大批人潮湧入，周邊車流量驚人，連帶影響垃圾車清運動線，常因塞車而延誤，今年提前規劃收運垃圾時間，降低生活衝擊。

環保局表示，2月27日依各區平常模式清運；28日聖母廟周邊實施交通管制，北區、南區、安南區、中西區、安平區、佳里區等6區垃圾收運提前4小時，其餘行政區維持正常清運；3月1日是例行休息日，停止收運。

環保局說明，聖母廟元宵煙火秀每年吸引數十萬人次觀賞，車潮龐大，去年活動適逢垃圾清運時段，垃圾車往返城西焚化爐嚴重受阻，家戶清運路線也受影響，延誤1至2小時，引發民怨，今年才調整安南區等6區收運時間。

環保局 垃圾車 交通管制 台南

相關新聞

逾2萬5千跑者3月1日齊聚台南古都馬 「全台最豪華美食補給」曝光

邁入20周年的台南古都國際半程馬拉松3月1日上午5時30分在永華市政中心開跑，報名人數再創歷史新高，2萬5289名跑者共...

台南蘭展明登場 打造沉浸式體驗

二○二六台灣國際蘭展暨花卉科技展明起至三月十六日，在台南市後壁花卉創新園區登場，今年首度雙展合一，以「綻放台灣」為主題，...

台灣蘭展限定「五分車」每天14班次 10分鐘直達會場

台灣國際蘭展暨花卉科技展明天於台南後壁區嬌豔開展。台糖烏樹林休閒園區特別推出「蘭展限定五分車」，只要10分鐘就載遊客直達...

潘冀團隊奪嘉市圖書總館設計競圖首獎 30億打造文化新稜線地標

嘉義市推動十大旗艦計畫「文化新基地」邁出關鍵一步，嘉義市圖書館總館園區設計競圖結果揭曉，由潘冀聯合建築師事務所自21組優...

阿里山地久吊橋近30年建物老化 阿管處斥資整修強化安全觀光

阿里山公路起點具代表性的地標地久吊橋，因使用近30年且受地震影響導致構件損壞，今天辦理改善工程開工祈福典禮。阿里山國家風...

台灣燈會3月3日嘉義縣登場 衛生局規畫燈區全面禁菸

台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場及周邊場域舉行，嘉縣衛生局為營造清新賞燈環境，規畫燈區全面禁菸。衛生局...

