因應聖母廟高空煙火 台南6區2月28日提前4小時收垃圾

因應聖母廟迎春牛及高空煙火活動，台南市政府今天宣布，北區、南區、安南區、中西區、安平區及佳里區等6個行政區，當天提前4小時收運垃圾。

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟春節迎春牛及高空煙火活動2月28日登場，市警第三分局已公布進場、離場、停車等周遭交通資訊，預定當天下午4時起執行交通管制，直到活動結束。

此外，南市府環保局今天也發布新聞稿指出，過往聖母廟高空煙火秀吸引大批人潮湧入，周邊車流量驚人，連帶影響垃圾車清運動線，常因塞車而延誤，今年提前規劃收運垃圾時間，降低生活衝擊。

環保局表示，2月27日依各區平常模式清運；28日聖母廟周邊實施交通管制，北區、南區、安南區、中西區、安平區、佳里區等6區垃圾收運提前4小時，其餘行政區維持正常清運；3月1日是例行休息日，停止收運。

環保局說明，聖母廟元宵煙火秀每年吸引數十萬人次觀賞，車潮龐大，去年活動適逢垃圾清運時段，垃圾車往返城西焚化爐嚴重受阻，家戶清運路線也受影響，延誤1至2小時，引發民怨，今年才調整安南區等6區收運時間。