快訊

西螺延平老街地標「東市場」 動工大翻修 年底展新貌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺延平老街古老地標的東市場今天動工將全面翻修，預定年底完工，以新面貌呈現給遊客。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺鎮延平老街的地標「東市場」，木構建築體漏水、油漆脫落、梁柱腐蝕嚴重，文化部文資局與鎮公所斥資六百多萬元，今天開工大翻修，預計今年底完工，以新面貌呈現給遊客，文資局表示，文化部會持續協助把西螺歷史文化場域整合，帶動觀光和商機。

今天開工典禮由文資局長陳濟民、立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍及西螺鎮代表會主席林俊甫等鎮代，共同持榔頭敲擊東市場的梁柱，象徵開工順利。

廖秋萍指出，東市場位在延平老街口，列為縣定歷史建築，見證西螺發展，2010年在劉建國委員協助下，獲交通部觀光局補助2250萬元修復保存，公所活化再利用，成為地方重要觀光景點，每逢假日遊客人潮滿滿。

廖秋萍說，東市場建築多數為木構，最近發現多處漏水、牆面油漆也脫落嚴重，蜝至部分木構樑柱腐蝕、潮溼長青苔，因此向縣府提報爭取文化部文資局核定修繕。

劉建國也表示，東市場早在清代位在濁水溪渡船頭驛站附近，南北商旅匯聚市後街形成市集，早期只是通透棚架，日治時期才有實體建築，二戰後改建為磚木結構，2010年地方爭取修復保存活化，公所用心經營，已成為西螺重要觀光景點，感謝文資局的支持修繕計畫，西螺還有多處文資場域亟待修復，期待文資局持續協助，讓西螺古鎮展現生命力。

陳濟民說，東市場對西螺人是重要的感情地標，整修後對西螺老街發展影響很大，這次修繕計畫經費660萬元，工程包括梁柱修繕、立面牌樓及店鋪牆面油漆與修復、屋頂漏水改善等，預計年底完工。對於地方提出鎮內其他文化場域串聯，文資局也排定3月19日現勘，並會全力協助。

