逾2萬5千跑者3月1日齊聚台南古都馬 「全台最豪華美食補給」曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南古都馬20周年，報名人數再創歷史新高，2萬5289名跑者共襄盛舉，3月1日上午5時30分在永華市政中心開跑。圖／台南市政府提供
台南古都馬20周年，報名人數再創歷史新高，2萬5289名跑者共襄盛舉，3月1日上午5時30分在永華市政中心開跑。圖／台南市政府提供

邁入20周年的台南古都國際半程馬拉松3月1日上午5時30分在永華市政中心開跑，報名人數再創歷史新高，2萬5289名跑者共襄盛舉，包括36個國家、417名外籍選手，規模堪稱全台最大半程馬拉松之一，市府今天舉辦賽前記者會，喊出「全台灣最豪華的美食補給」也亮相。

市長黃偉哲表示，古都馬能越辦越好、參與人數年年攀升，今年總獎金突破百萬元，半程馬拉松組第一名獎金提高至10萬元，為全台半馬獎金之冠；更首度增設學生組，鼓勵青年投入運動行列，並新增健康休閒體驗組，讓身心障礙跑者共享運動平權，讓古都馬不只是競技舞台，更是全民運動的最佳展現。

黃偉哲指出，古都馬是一場屬於整座城市的喜事，台南用辦嘉年華的心情來迎接跑者，來古都馬參賽不只要跑得快，手也要動得快才能訂到房間，顯見賽事與觀光熱度驚人。他也感謝台灣港務股份有限公司開放港區路段，讓選手得以一覽安平港風光。

古都馬素有「美食障礙挑戰賽」之稱，今年補給再升級，堪稱全台最豪華補給站，記者會展示龍蝦等澎湃佳餚，黃偉哲直呼「全台灣最豪華的補給就在台南！」17.5公里處美食大道集結龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、舒肥雞胸等人氣料理，更邀請米其林必比登推薦名店共襄盛舉，包括阿霞飯店紅蟳米糕、阿文米粿、筑馨居勇伯豆花等台南經典小吃；同時貼心提供素食鹹酥雞、素食咖哩牛肉飯及素食蔬菜粥，滿足不同飲食需求。

為行銷在地農特產，今年號召各行政區美食大集合，從善化牛肉湯、南化黑糖、玉井黃金蕎麥麵與烏魚子芒果乾、學甲虱目魚丸、安平蚵仔煎、官田菱角酥與菱魚香鬆等，讓跑者邊跑邊吃、邊吃邊感受「全糖城市」的熱情。

賽道路線行經多處知名地標，包括台南市美術館、司法博物館、台南孔廟等歷史文化景點，並延伸至安平港區，讓跑者在奔馳之際飽覽古都風華與港灣景致。今年毛巾衣，融入「600公斤砂糖袋」與「菜市場袋」意象設計，展現台南特色；獎牌則附贈20周年專屬紀念小吊飾，別具收藏價值。

台南市政府體育局提醒，配合賽事進行，自3月1日上午4時起將陸續實施交通管制，範圍涵蓋中西區、南區及安平區，包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路二段、中華西路二段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、平通路、文平路等路段。各管制路口已提前設置告示牌，民眾亦可掃描QR Code查詢即時資訊，請市民留意公告並提早改道。

台南古都馬有「美食障礙挑戰賽」之稱，今年補給再升級，堪稱全台最豪華補給站。圖／台南市政府提供
台南古都馬有「美食障礙挑戰賽」之稱，今年補給再升級，堪稱全台最豪華補給站。圖／台南市政府提供
台南古都馬有「美食障礙挑戰賽」之稱，今年補給再升級，堪稱全台最豪華補給站。圖／台南市政府提供
台南古都馬有「美食障礙挑戰賽」之稱，今年補給再升級，堪稱全台最豪華補給站。圖／台南市政府提供
台南古都馬有「美食障礙挑戰賽」之稱，今年補給再升級，堪稱全台最豪華補給站。圖／台南市政府提供
台南古都馬有「美食障礙挑戰賽」之稱，今年補給再升級，堪稱全台最豪華補給站。圖／台南市政府提供
台南古都馬毛巾衣，融入「600公斤砂糖袋」與「菜市場袋」意象設計，展現台南特色；獎牌則附贈20周年專屬紀念小吊飾，別具收藏價值。圖／台南市政府提供
台南古都馬毛巾衣，融入「600公斤砂糖袋」與「菜市場袋」意象設計，展現台南特色；獎牌則附贈20周年專屬紀念小吊飾，別具收藏價值。圖／台南市政府提供

