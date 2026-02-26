獨立山步道全線展開為期1年整修 提升步道防災韌性及生態景觀

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
擺脫步道視覺破碎化，嘉義分署斥資整建獨立山步道打造生態新景觀。圖／嘉義分署提供
林保署嘉義分署為解決獨立山步道長期受風災、豪雨侵襲造成的毀損，3月1日啟動獨立山步道全線整體改善工程，預計工期為1年，至明年2月28日止。嘉義分署表示，這項工程是為了提升步道防災韌性及生態景觀，期望能以更生態、更美麗的姿態迎接大眾。

過去步道受限於天災緊急修繕及經費，常採取局部修補模式，導致視覺景觀破碎。本次改善工程不僅是單純修復，更以景觀融合、結構強化、生態與結構全面升級為核心，致力於提升整體景觀一致性，並將人工構造物融合自然環境，為遊客構築一條安全、舒適的行走空間。

為降低工程對遊客使用的影響，嘉義分署採取分區施工模式。施工期間部分路段將進行管制，呼籲山友與遊客配合相關措施，隨時關注最新公告，避免進入施工封閉區域，以維護自身安全。

獨立山步道將於3月1日起分區施工進行全線整體改善工程。圖／嘉義分署提供
獨立山步道3月1日啟動整體改善工程，預計2027年2月底完工。圖／嘉義分署提供
獨立山步道可遠眺獨立山及樟腦寮車站，本次改善工程將構築更安全舒適的行走環境。圖／嘉義分署提供
