快訊

Meta留不住！OpenAI挖走「2億美金」AI大將 亞馬遜500億投資條件曝光

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

因應國際情勢勞動部推就業通計畫 讓失業或轉業勞工更給力

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
因應國際情勢，勞動部推出勞工就業通計畫，虎尾就業中心成功即時救援，讓轉業或失業勞工，馬上順利回職場並有更多保障，減輕企業負擔。記者蔡維斌／翻攝
因應國際情勢，勞動部推出勞工就業通計畫，虎尾就業中心成功即時救援，讓轉業或失業勞工，馬上順利回職場並有更多保障，減輕企業負擔。記者蔡維斌／翻攝

最近國際關稅變動與產業結構轉型的影響，不少傳統產業勞工面臨轉職壓力；進入新職場後，受工作型態差異以及體力負擔，成為穩定留任的關鍵挑戰。為協助勞工順利銜接職場並減輕企業用人成本，勞動部推動「勞工就業通計畫」，為受國際情勢影響而失業的勞工，排除工作障礙，優化工作環境與獎勵，穩定就業。

「勞工就業通計畫」主要是為協助受到國際情勢影響而失業勞工，為他們排除工作障礙，透過「職務再設計」提供每案最高10萬元補助，支持企業導入自動化設備與輔助工具，優化工作流程並提升就業穩定度。虎尾就業中心也積極協助民眾就業，主動輔導企業申請資源，促進人力穩定與產業韌性，打造友善且可長可久的職場環境。

虎尾真善美居家長照機構運用小額職務再設計，為29歲照服員陳俊江申請護腕、護腰與移位帶。他曾從事餐飲、製造業，因遇訂單縮減，加上長期負重與反覆搬運造成身體不適，決定轉換跑道投入照顧服務。

他說，輔具讓他明顯減輕痠痛、提升工作效率。該機構主任鍾心羽也說，該計畫的補助申請流程清楚、核定也迅速，對於穩定人力很有幫助，是留才及提升服務品質的重要助力。

同樣受轉職與體力負荷影響的26歲施俊豪，目前從事包裝倉管並負責棧板維修。原以手動鋸刀作業，耗時費力；虎尾就業中心建議公司申請小額職務再設計補助電動鋸刀，使作業時間大幅縮短、品質更穩定，也降低受傷風險。

企業人資主管鄭巧羚指出，工具升級後，產能與效率同步提升，整體營運更順暢，對勞動部這項政策成效深感滿意。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練與職務再設計，提供客製化媒合與就業獎勵，協助勞工加速重返職場、減輕企業用人成本、強化職場支持系統，好處多多。該中心將持續主動訪視企業與關懷勞工，精準媒合，讓轉職之路更順利。更多訊息可洽詢虎尾就業中心05-6330422。

因應國際情勢，勞動部推出勞工就業通計畫，虎尾就業中心成功即時救援，讓轉業或失業勞工，馬上順利回職場並有更多保障，減輕企業負擔。記者蔡維斌／翻攝
因應國際情勢，勞動部推出勞工就業通計畫，虎尾就業中心成功即時救援，讓轉業或失業勞工，馬上順利回職場並有更多保障，減輕企業負擔。記者蔡維斌／翻攝

重返職場 設計 勞動部 失業

延伸閱讀

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

樂見北市加入推友善職場 政院喊話在野：日育嬰留獎勵金 預算還沒過

勞動部「職務再設計」 補助企業每人每年最高10萬元

勞保收支失衡連九年入不敷出 今年恐超過千億元

相關新聞

台南東山碧軒寺迎佛祖暨遶境 凌晨數千信眾隨神駕回鑾

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，今凌晨回駕，觀音佛祖「正二媽」零時13分起駕回東山碧軒寺、數千信眾伴行。市長黃偉...

春節結束「台版小京都」檜村勞資糾紛未了 嘉市議員批資方知法玩法

春節結束恢復上班上課，嘉義市有「台版小京都」之稱的檜意森活村勞資爭議仍未畫下句點，這處森林文創園區，過年前突因營運廠商檜...

台南蘭展明登場 打造沉浸式體驗

二○二六台灣國際蘭展暨花卉科技展明起至三月十六日，在台南市後壁花卉創新園區登場，今年首度雙展合一，以「綻放台灣」為主題，...

獨立山步道全線展開為期1年整修 提升步道防災韌性及生態景觀

林保署嘉義分署為解決獨立山步道長期受風災、豪雨侵襲造成的毀損，3月1日啟動獨立山步道全線整體改善工程，預計工期為1年，至...

好萌！安平出張所水豚寶寶「糯米」報到 卡比胖拉提燈明起3處發送

台南安平百年古蹟園區「安平出張所」過年期間迎來水豚寶寶「糯米」可愛誕生，吸引不少民眾前往朝聖拍照。可愛的「糯米」是水豚爸...

倒數4天！台南龍崎光節：空山祭最後壓軸 228連假衝一波

台南「龍崎光節：空山祭」進入倒數最後4天，參觀過的民眾形容「宛如夜間藝術宇宙」，沿途區區精彩、轉角皆是驚喜，是一場讓人拍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。