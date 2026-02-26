因應國際情勢勞動部推就業通計畫 讓失業或轉業勞工更給力

最近國際關稅變動與產業結構轉型的影響，不少傳統產業勞工面臨轉職壓力；進入新職場後，受工作型態差異以及體力負擔，成為穩定留任的關鍵挑戰。為協助勞工順利銜接職場並減輕企業用人成本，勞動部推動「勞工就業通計畫」，為受國際情勢影響而失業的勞工，排除工作障礙，優化工作環境與獎勵，穩定就業。

「勞工就業通計畫」主要是為協助受到國際情勢影響而失業勞工，為他們排除工作障礙，透過「職務再設計」提供每案最高10萬元補助，支持企業導入自動化設備與輔助工具，優化工作流程並提升就業穩定度。虎尾就業中心也積極協助民眾就業，主動輔導企業申請資源，促進人力穩定與產業韌性，打造友善且可長可久的職場環境。

虎尾真善美居家長照機構運用小額職務再設計，為29歲照服員陳俊江申請護腕、護腰與移位帶。他曾從事餐飲、製造業，因遇訂單縮減，加上長期負重與反覆搬運造成身體不適，決定轉換跑道投入照顧服務。

他說，輔具讓他明顯減輕痠痛、提升工作效率。該機構主任鍾心羽也說，該計畫的補助申請流程清楚、核定也迅速，對於穩定人力很有幫助，是留才及提升服務品質的重要助力。

同樣受轉職與體力負荷影響的26歲施俊豪，目前從事包裝倉管並負責棧板維修。原以手動鋸刀作業，耗時費力；虎尾就業中心建議公司申請小額職務再設計補助電動鋸刀，使作業時間大幅縮短、品質更穩定，也降低受傷風險。

企業人資主管鄭巧羚指出，工具升級後，產能與效率同步提升，整體營運更順暢，對勞動部這項政策成效深感滿意。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練與職務再設計，提供客製化媒合與就業獎勵，協助勞工加速重返職場、減輕企業用人成本、強化職場支持系統，好處多多。該中心將持續主動訪視企業與關懷勞工，精準媒合，讓轉職之路更順利。更多訊息可洽詢虎尾就業中心05-6330422。