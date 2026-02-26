好萌！安平出張所水豚寶寶「糯米」報到 卡比胖拉提燈明起3處發送

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
德元埤大型氣球嘉年華「滿福擔仔」。圖／台南市觀旅局提供
台南安平百年古蹟園區「安平出張所」過年期間迎來水豚寶寶「糯米」可愛誕生，吸引不少民眾前往朝聖拍照。可愛的「糯米」是水豚爸媽「大麥與栗子」愛的結晶，取名「糯米」象徵柔軟、團圓，寓意「把一家人黏在一起的小寶貝」；台南超萌卡比胖拉小提燈將自27日開放在三處埤塘風景區限量領取。

為慶祝這位新生萌主誕生，安平出張所攜手億載國小與東興洋行，在兩棟百年建築間打造長達168公尺的「和洋古蹟百歲慶新生燈區」，由孩子們親手彩繪花燈，點亮古蹟夜色，也為元宵佳節增添溫暖光彩。春日走一趟安平，不只能感受古蹟之美，更能被「糯米」的可愛融化，療癒滿滿。

觀光旅遊局長林國華表示，談到水豚熱潮，不能不提療癒系超人氣IP卡比胖拉，春節期間卡比胖拉再度回歸，在虎頭埤風景區展出高達12公尺、泡著溫泉的水上氣偶「慢活湯柑」悠閒現身湖面，觀旅局規畫「 拍照抽好禮」活動，民眾只要於「台南旅遊」 Facebook粉絲專頁指定貼文完成任務，即有機會抽中限量的「卡比胖拉」水壺或提袋。

德元埤荷蘭村集結多組大型氣球藝術裝置，包括巷仔Niau、魚頭君及卡比胖拉氣偶，搭配繽紛花海與熱氣球造型裝置，營造濃厚年節氛圍，適合親子共遊、拍照留念。

卡比胖拉小提燈2月27日、28日上午10時30分至下午1時30分，在虎頭埤風景區、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送，另2月27日下午3時至5時在中西區西市場限量發送；2月27日起至上述三處埤塘、北門雙春濱海遊憩區、楠西龜丹溫泉泡腳池等地消費滿額或拍照打卡，或者前往鹽水月津港燈節、新營波光節賞燈，亦可兌換限量小提燈，數量有限，送完為止。

