倒數4天！台南龍崎光節：空山祭最後壓軸 228連假衝一波

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供

台南「龍崎光節：空山祭」進入倒數最後4天，參觀過的民眾形容「宛如夜間藝術宇宙」，沿途區區精彩、轉角皆是驚喜，是一場讓人拍到手機沒電的沉浸式體驗；也有人形容這趟山林夜遊「小小一趟，大大滿足」。

文化局提醒把握228連假壓軸檔期，加入夜間巡山行列，錯過只能再等一年。

文化局表示，在整體光環境規畫上，今年策展思維更趨成熟，山林不再只是作品的背景，而是主動發聲的展演場域。光環境作品「聲波」以超過150支光環燈條環繞虎形山公園，透過節奏與流動感，讓森林成為創作的一部分，形塑山林與光影共構的空間敘事。

代表作品之一，馬來西亞藝術家朱威龍「聽風的鹿」，設置於龍崎區農會竹炭故事館前草地，以500支霓虹燈管結合機械裝置，描繪水鹿緩步穿越草林的動態姿態。藝術家駐地創作逾一個月，開展後仍持續於現場微調細節，曾在社群平台坦言「500支霓虹燈管的擺動讓我心驚膽戰，幸好度過難關。」這份對作品的執著與對場域的尊重，體現創作者與土地之間的深層對話。

文化局表示，除主展區作品外，今年特別推出套色集章活動，邀請民眾「蓋自己的禮物」，透過層層疊印，拼貼專屬於自己的山林色彩；同步展開的數位集章串聯在地店家與景點，包括關廟山西宮、關廟鐵金鋼鳳梨酥、新豐教會、橋前駅貨櫃咖啡、7-11龍崎門市及龍崎竹炭故事館，鼓勵民眾邊走邊集章、邊吃邊探索，完成3處即可兌換限量貼紙。

文化局也攜手龍崎區農會推出「山寶」與「炭崎龍」聯名茄芷袋與飲料袋，數量有限，邀請民眾在展期最後4天，把山林夜行的記憶化為實體收藏，為今年的空山祭畫下難忘句點。

台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供
台南龍崎光節：空山祭倒數4天，民眾可在228連假把握最後機會上山欣賞。圖／台南市文化局提供

