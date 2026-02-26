手機也能報名！南市公幼招生「線上登記、抽籤、報到」一站完成

為簡化幼兒園報名流程、提升招生作業的透明度與公正性，台南市政府教育局自115學年度起啟用全新改版的「台南市公共化幼兒園招生資訊網」（網址：https://kid.tn.edu.tw/），全面導入線上登記、系統抽籤及線上報到，3月初啟動招生作業。

其中，設籍南市且無須另行檢附證明文件的一般入園資格幼兒，家長只需透過手機或電腦，即可輕鬆完成報名程序。

市長黃偉哲表示，因應數位時代來臨，市府持續推動智慧城市治理，此次公共化幼兒園招生系統升級，正是數位轉型的重要一環。新系統提供「一站查詢」服務，家長不僅能即時瀏覽各園所招生資訊，更可隨時掌握登記與缺額情況，讓選校過程更直覺、更智慧。

教育局長鄭新輝指出，過去家長若想同時報名公立與非營利幼兒園，必須親自到園所進行實體紙本登記；今年系統升級後，家長可直接於線上同步登記一間公立幼兒園及一間非營利幼兒園，大幅提升選擇彈性與便利性。此外，為確保數位落差不影響權益，系統亦保留現場登記管道，採線上與實體雙軌並行，兼顧便民與公平。

教育局表示，新系統最大亮點為「招生即時揭示系統」。登記期間，家長可隨時查看各園所的即時登記人數與缺額，協助評估競爭情況，做出最適合的選擇。抽籤作業則全面改由系統線上執行，落實公正、公開原則。抽籤結果公布後，正取生可直接於系統內完成線上報到，免去奔波往返時間，實現入園報到程序全面數位化；若同時錄取公立及非營利幼兒園，系統也將引導家長僅能擇一報到，避免重複占用名額。

此外，新系統也大幅減輕園所行政負擔。以往紙本報到資料需人工轉為電子檔，現可於線上直接完成資料填寫與建檔，讓教師能將更多心力投入教學準備。備取生若需實體報到，仍可依入園日程表至幼兒園辦理。

教育局說，115學年度除招生作業智慧化外，也持續推動多項育兒友善政策，包括公立幼兒園延長照顧服務至下午6點、「一人即開班」機制，延長照顧每小時僅收費35元，寒暑假期間每月照顧費（含午餐點心）僅2000元，大幅減輕家長負擔。鼓勵家長多加善用新上線的招生資訊網，掌握即時資訊，為孩子選擇最合適的學習起點。