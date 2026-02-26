雲林西螺東市場整修　鎮公所盼帶動延平老街商機

雲林縣歷史建築西螺東市場近年主體出現漏水等問題，西螺鎮公所向文化部文資局申請經費，今天動工整修，總經費660萬元，預計今年底完工，藉以帶動延平老街的商機。

西螺鎮公所今天在東市場舉辦動工儀式，文化部文資局長陳濟民、民進黨立委劉建國和西螺鎮長廖秋萍等人上香祈福。

廖秋萍指出，西螺東市場在清代時，因位於渡船頭驛站附近，南北商旅匯聚於市後街一帶，逐漸形成市集。從早期的棚架市集，到現在磚木構造建築，民國99年在中央補助下完成修復保存工程，以文化產業與舊建築再利用的方式，讓西螺東市場重生，除保留原牆面見證歷史建築價值的地位，廣場空間則規劃為民眾休憩、小型戶外展演的文化場所，並且保留原有店鋪「木夾層」特色。

然而近年鎮公所發現建築主體出現漏水、牆面油漆脫落等現象，鎮公所去年4月申請及獲得文化部文資局核定通過「雲林縣西螺東市場修繕計畫」經費新台幣660萬元，今天開工，預計今年底完工。

劉建國感謝文化部用行動和經費支持，更讚許西螺鎮公所也積極新舊並陳保留歷史建物，希望透過修復工程，藉以帶動延平老街的商機，展現西螺新風貌。

陳濟民表示，東市場具有深厚的歷史文化，為在地重要地標，整修後對於西螺延平老街發展有重大影響，文資局全力支持，此外將擇期再現勘西螺鎮其他歷史文化特色，經由盤點將它們重新串起，助力西螺鎮發展。