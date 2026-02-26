快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

傻眼！春節舊衣回收箱淪廢棄物棄置場　嘉市舊衣回收據點大爆滿

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
春節9天連假結束恢復上班上課，嘉義市街頭部分象徵愛心資源再利用的舊衣回收箱，過年前後被塞到滿出來，甚至成了民眾棄置廢棄物的場所，箱體外堆棉被、床墊與雜物，場面凌亂。記者魯永明／攝影
春節9天連假結束恢復上班上課，嘉義市街頭部分象徵愛心資源再利用的舊衣回收箱，過年前後被塞到滿出來，甚至成了民眾棄置廢棄物的場所，箱體外堆棉被、床墊與雜物，場面凌亂。記者魯永明／攝影

春節9天連假結束恢復上班上課，嘉義市街頭部分象徵愛心資源再利用的舊衣回收箱，過年前後被塞到滿出來，甚至成了民眾棄置廢棄物的場所，箱體外堆棉被、床墊與雜物，場面凌亂。全市137處、近200個舊衣回收據點，過年前後大爆滿，顯示部分民眾未落實資源垃圾分類回收，貪圖方便就近丟舊衣回收箱，欠缺公德心 。

受託執行回收業務長達25年的嘉義市脊髓者損傷者協會直言，近年舊衣回收量成長，去年略減，前年總量42萬970公斤，去年39萬2410公斤，今年1月仍有5萬2千多公斤。然而，真正能再利用的不到3分之1，其餘多為無法回收的廢棄物。

協會指出，年節前後不少民眾趁著大掃除「順手一丟」，把破舊棉被、枕頭、床墊，甚至小家電塞進回收箱或棄置一旁。這些物品不僅無法進入舊衣再利用流程，還必須額外動用人力清理、分類，再轉交清潔隊處理，形同把回收據點當成免費垃圾場。

舊衣回收每公斤利潤僅約5元，卻得負擔清運、分類與廢棄物處理成本，更棘手的是，近年衣物材質改變，化學纖維比例提高，可再利用或外銷的衣物愈來愈少，大量最終仍進焚化爐，增加環境負擔。

環保局強調，舊衣回收箱僅限投放乾淨、可再穿著的衣物，並非家具或大型廢棄物的去處。若查獲違規棄置行為，將依廢棄物清理法開罰。同時要求清運廠商

加密巡收次數，避免回收箱持續爆量。環境部統計，台灣1年丟棄衣物高達8.2萬公噸，平均每分鐘就有約500件衣物被丟掉。在消費快速更迭的背後，若缺乏基本公德心，再完善的回收制度也難以負荷。

春節9天連假結束恢復上班上課，嘉義市街頭部分象徵愛心資源再利用的舊衣回收箱，過年前後被塞到滿出來，甚至成了民眾棄置廢棄物的場所，箱體外堆棉被、床墊與雜物，場面凌亂。記者魯永明／攝影
春節9天連假結束恢復上班上課，嘉義市街頭部分象徵愛心資源再利用的舊衣回收箱，過年前後被塞到滿出來，甚至成了民眾棄置廢棄物的場所，箱體外堆棉被、床墊與雜物，場面凌亂。記者魯永明／攝影
春節9天連假結束恢復上班上課，嘉義市街頭部分象徵愛心資源再利用的舊衣回收箱，過年前後被塞到滿出來，甚至成了民眾棄置廢棄物的場所，箱體外堆棉被、床墊與雜物，場面凌亂。記者魯永明／攝影
春節9天連假結束恢復上班上課，嘉義市街頭部分象徵愛心資源再利用的舊衣回收箱，過年前後被塞到滿出來，甚至成了民眾棄置廢棄物的場所，箱體外堆棉被、床墊與雜物，場面凌亂。記者魯永明／攝影

廢棄物 嘉義 床墊

延伸閱讀

財神好忙！大樂透頭獎及「春節大、小紅包」 全省跑透透

走進春節發源地「閬中」：探訪三國蜀漢名將張飛長眠之地

金黃花海開唱嘉市潮風鈴黃花瘋音樂市集 下周周休八掌溪畔登場

春節人潮爆發帶動買氣！國道服務區營收創歷史新高

相關新聞

台南東山碧軒寺迎佛祖暨遶境 凌晨數千信眾隨神駕回鑾

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，今凌晨回駕，觀音佛祖「正二媽」零時13分起駕回東山碧軒寺、數千信眾伴行。市長黃偉...

春節結束「台版小京都」檜村勞資糾紛未了 嘉市議員批資方知法玩法

春節結束恢復上班上課，嘉義市有「台版小京都」之稱的檜意森活村勞資爭議仍未畫下句點，這處森林文創園區，過年前突因營運廠商檜...

台南蘭展明登場 打造沉浸式體驗

二○二六台灣國際蘭展暨花卉科技展明起至三月十六日，在台南市後壁花卉創新園區登場，今年首度雙展合一，以「綻放台灣」為主題，...

傻眼！春節舊衣回收箱淪廢棄物棄置場　嘉市舊衣回收據點大爆滿

春節9天連假結束恢復上班上課，嘉義市街頭部分象徵愛心資源再利用的舊衣回收箱，過年前後被塞到滿出來，甚至成了民眾棄置廢棄物...

金黃花海開唱嘉市潮風鈴黃花瘋音樂市集 下周周休八掌溪畔登場

春意漸濃，花海與樂音交織成城市最動人風景。嘉義市政府定下周周休3月7日、8日，在八掌溪右岸堤防舉辦「潮風鈴．黃花瘋音樂市...

影／阿伯褲子滑落路人閃避…女學生蹲地幫忙穿上 網友盛讚天使化身

雲林縣北港鎮今傍晚一名男子不明原因褲子滑落、未著鞋子站在路邊，神情恍惚，往來民眾多半側身閃避。一名女學生見狀，未多加猶豫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。