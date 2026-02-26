傻眼！春節舊衣回收箱淪廢棄物棄置場　嘉市舊衣回收據點大爆滿

春節9天連假結束恢復上班上課，嘉義市街頭部分象徵愛心資源再利用的舊衣回收箱，過年前後被塞到滿出來，甚至成了民眾棄置廢棄物的場所，箱體外堆棉被、床墊與雜物，場面凌亂。全市137處、近200個舊衣回收據點，過年前後大爆滿，顯示部分民眾未落實資源垃圾分類回收，貪圖方便就近丟舊衣回收箱，欠缺公德心 。

受託執行回收業務長達25年的嘉義市脊髓者損傷者協會直言，近年舊衣回收量成長，去年略減，前年總量42萬970公斤，去年39萬2410公斤，今年1月仍有5萬2千多公斤。然而，真正能再利用的不到3分之1，其餘多為無法回收的廢棄物。

協會指出，年節前後不少民眾趁著大掃除「順手一丟」，把破舊棉被、枕頭、床墊，甚至小家電塞進回收箱或棄置一旁。這些物品不僅無法進入舊衣再利用流程，還必須額外動用人力清理、分類，再轉交清潔隊處理，形同把回收據點當成免費垃圾場。

舊衣回收每公斤利潤僅約5元，卻得負擔清運、分類與廢棄物處理成本，更棘手的是，近年衣物材質改變，化學纖維比例提高，可再利用或外銷的衣物愈來愈少，大量最終仍進焚化爐，增加環境負擔。

環保局強調，舊衣回收箱僅限投放乾淨、可再穿著的衣物，並非家具或大型廢棄物的去處。若查獲違規棄置行為，將依廢棄物清理法開罰。同時要求清運廠商