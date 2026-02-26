金黃花海開唱嘉市潮風鈴黃花瘋音樂市集 下周周休八掌溪畔登場
春意漸濃，花海與樂音交織成城市最動人風景。嘉義市政府定下周周休3月7日、8日，在八掌溪右岸堤防舉辦「潮風鈴．黃花瘋音樂市集」，結合黃金風鈴木花季景觀、現場音樂演出與風格市集，打造專屬春天的限定派對，邀請全台民眾走進金黃花海，共度愜意週末。
市長黃敏惠表示，每年2月起，炮仗花、洋紅風鈴木及黃金風鈴木接力綻放，為城市披上繽紛色彩，也吸引各地遊客慕名而來。市府連續兩年於花季期間推出音樂市集活動，盼以花為媒、以樂會友，形塑嘉義春季指標性觀光品牌，讓遊客在自然景致與旋律流轉間，感受屬於嘉義的季節浪漫。
延續去年「潮風鈴．野餐音樂市集」2天吸引逾10萬人次的熱潮，今年活動全面升級。演出卡司陣容堅強，由在地嘉頌重奏團揭開序幕，接續邀請持修、鄧福如、守夜人、黃玠瑋、icyball冰球樂團、溫蒂漫步與戴愛玲輪番登台，壓軸由羅時豐攜手李雅英熱力演出，曲風橫跨流行、創作與樂團演出，為花季注入多元聽覺層次。
市集規模同步擴大，每日規畫60攤特色攤位，集結文創手作、風格選品與人氣美食，讓民眾賞花之餘，也能邊逛邊吃、邊聽邊拍。沿著花海步道漫遊，處處都是打卡亮點，無論親子出遊、好友相約或情侶約會，都能在春光中找到專屬節奏。
觀光新聞處表示，活動時間為下周周休上午10時至下午5時，建議民眾搭乘市區公車忠孝新民幹線於輔仁中學站下車；主辦單位協調輔仁中學及立仁高中提供校區停車空間。誠摯邀請民眾走入嘉義，在滿城金黃的花海裡，聽見花開的聲音，留下春日最美記憶。
