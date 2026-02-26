快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南東山碧軒寺迎佛祖暨遶境，凌晨數千信眾隨神駕回鑾，市長黃偉哲與立委陳亭妃、賴惠員等地方人士參與迎駕。圖／台南市政府提供
國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，今凌晨回駕，觀音佛祖「正二媽」零時13分起駕回東山碧軒寺、數千信眾伴行。市長黃偉哲「為彰顯台南對重要民俗高度重視」，參與迎佛祖回駕儀式，迎請正二媽登轎安座後，恭送鑾轎啟程，並代表市民為台南祈福。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久已近二百年。每年定時定期舉行，是東山、白河地區重要民俗盛會。每年農曆12月23日，信眾以徒步方式走20多公里古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年。

農曆正月初九當晚進行回駕大典，恭送「正二媽」下山，信眾一同行經山林、走過黑夜，迎接黎明晨光，正月初十回駕碧軒寺。市府文資處表示，因其歷史性及獨特地方宗教與文化特色，2011年獲文化部登錄為「重要民俗」。

文化局表示，今年回駕大典昨天深夜開始，從火山碧雲寺啟程，展開全程23.4公里路程。數千信眾在碧雲寺手持「暗八香」、挑「馬草擔」或高舉火把，陪伴正二媽下山，賦歸東山碧軒寺。

隊伍在漆黑的山間香路中行走，串成長排的信仰火炬，點亮漆黑山路，甚為壯觀。而離開山林，進入東山碧軒寺前，於莿桐崎、竹圍仔及中洲3地分別進行東山碧軒寺迎佛祖具歷史淵源及在地特色的核心儀式「換香」、「換花」與「換轎」，象徵佛祖回駕與地方交流。

「換香」意指香火延續、「換花」代表祈求平安或生育、「換轎」則是更換神轎以展現地方特色與虔誠。這「三換」儀式主要也體現信眾對佛祖的崇敬與期盼，也是東山迎佛祖活動中獨有的民俗文化特色，見證了百年香路的信仰傳承。

市長黃偉哲表示，台南市為文化首都，深具歷史、人文內涵，在民俗類無形文化資產上，不論市登錄民俗或重要民俗數量都全台之冠。「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」是台南市登錄民俗，更是國家重要民俗，市府全力支持守護此民俗。

