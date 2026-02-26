春節結束「台版小京都」檜村勞資糾紛未了 嘉市議員批資方知法玩法

春節結束恢復上班上課，嘉義市有「台版小京都」之稱的檜意森活村勞資爭議仍未畫下句點，這處森林文創園區，過年前突因營運廠商檜村公司無預警終止委託契約，留下逾300萬元員工資遣費未清償，儘管33名員工由阿里山林鐵文資處接手續聘，保住飯碗，但討回應得的款項路仍漫長。

市議員王浩指出，檜村是嘉市最知名景點，受委託經營是2013年成立檜意森活村公司，有超過30名員工，業績蒸蒸日上，檜村負責人因其他事業經營困難造成財務問題，1月15日終止契約。惡劣不只如此，員工們發現公司數個月沒有正常繳交勞保費，甚至還跟員工收取「自付額」但沒繳交勞保局，這種知法玩法，拿員工血汗錢投資資金，應被社會譴責。

1月23日市府勞資爭議調解，員工未獲應有權益，公司不只沒付該付資遣費，連預告工資、特休未休工資都不付，根據勞動基準法積欠工資墊償基金規定，一旦事業單位歇業、清算或宣告破產，積欠勞工工資與資遣費，可申請勞保局墊償基金墊償。為此，請林鐵文資處協助員工工作權。勞青處盡速開具檜村公司歇業事實證明，提供法律資源讓勞工盡速取得債權證明。請勞保局啟動協助勞工申請墊償基金作業。呼籲負責人盡速出面解決問題。

檜村公司僅支付員工薪資至1月15日，1月16日起園區林鐵文資處收回經營，資遣費未給付，員工向市府新成立勞青處申請勞資爭議調解，成為勞青處成立首宗受理案件，上月勞資調解因資方未到場破局。市府勞青處回應，歇業證明僅剩1單位還未回覆，資料補齊，近期可望完成，勞青處提供法律扶助，員工們已委託律師訴訟提告，加速取得債權證明文件，申 請勞保局啟動墊償基金機制。