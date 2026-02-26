聽新聞
台灣燈會 宗教燈區「好神抵嘉」亮相

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
中埔衛星燈區廿分鐘迪士尼級煙火，點亮八掌溪。圖／中埔鄉公所提供
中埔衛星燈區廿分鐘迪士尼級煙火，點亮八掌溪。圖／中埔鄉公所提供

嘉義縣長翁章梁視察台灣燈會宗教燈區「好神抵嘉」 。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁視察台灣燈會宗教燈區「好神抵嘉」 。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會宗教燈區昨天亮相，以「好神抵嘉」為主題，匯集傳統宮廟與多元信仰元素，有結合AR技術的迎賓大門，將宗教文化轉化為光影藝術；另，中埔鄉公所與中埔鄉農會明後天在忠義橋八掌溪畔舉辦春嬉風鈴活動，有中埔衛星燈區、廿分鐘煙火秀及炫光之影演唱會。

宗教燈區融合宮廟文化與多元信仰元素，嘉縣長翁章梁視察燈區，偕同十一個宗教團體代表共同祈福，象徵信仰凝聚地方力量。燈區入口由藝術家葉泰鷹、黃啟源創作「門神守護好神抵嘉」，結合AR擴增實境技術，民眾掃描說明牌即可觀賞主燈開門動畫，傳統門神意象在科技加持下躍然眼前。

各宗教展出各具特色。朴子配天宮推出「樸樹媽」燈座，結合紅白牡丹花燈展現柔美神韻；新港奉天宮以「鑽轎腳」為題設計互動體驗；布袋鎮過溝建德宮融入在地宮廟元素彰顯地方精神。佛光山圓福寺以圓球象徵大千世界；開元殿呈現延平郡王意象。半天岩紫雲寺以「柿柿如意」傳遞吉祥祝福。民雄鄉大士爺廟與笨港港口宮展現濃厚地方信仰特色。天主教嘉義教區與台灣基督長老教會嘉義中會分別以「天佑台灣」、「團結顧台灣」為題參展，呈現宗教共融守護土地精神。

中埔鄉忠義橋八掌溪畔黃花風鈴木綿延盛開，鄉公所與農會明後天舉辦「春嬉風鈴」活動，升級為台灣燈會中埔衛星燈區。活動主燈「嬉春．曳影花綻」與副燈「凝光之綻」相互輝映，打造七大「光之圖騰」打卡熱點與「熠光大市集」，匯聚逾一百五十攤商。

晚間重頭戲近廿分鐘煙火秀，分兩時段施放，搭配「二○二六炫光之影演唱會」跨世代卡司輪番開唱，結合花海、燈景與星光舞台，為春節後二二八假期再掀人潮。主辦單位規畫交通管制、臨時停車場及接駁服務。

